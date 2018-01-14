محافظ سلطة النقد يزور محافظة نابلس ويوقع اتفاقية مع جامعة النجاح



كما زار معالي المحافظ عزام الشوا والوفد المرافق من سلطة النقد غرفة تجارة وصناعة نابلس وكان في استقبالهم السيد عمر هاشم رئيس الغرفة وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وتم استعراض الأوضاع الصعبة التي يعاني منها تجار نابلس بشكل خاص في ظل الإجراءات الإسرائيلية، وسبل التعاون المشترك مع سلطة النقد من أجل خدمة ومساعدة التجار.



وافتتح معالي المحافظ السيد عزام الشوا في الغرفة التجارية لقاء مع التجار والصرافين، بهدف الاطلاع على احتياجات الشركات العاملة في مجال الصرافة بالمحافظة ورجال الأعمال والتجار، مشيداً بإسهامات محافظة نابلس وصمودها في مواجهة الأزمات والصعوبات. وأشار إلى نجاح سلطة النقد في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين، وإسهامها في التنمية الاقتصادية المستدامة.



وقدم السيد علي فرعون خلال اللقاء شرحاً عن نظام الشيكات المعادة ومشروع المقاصة الالكترونية وإجراءات سلطة النقد التي ستتخذها للحد من ظاهرة ارتفاع الشيكات المعادة. كما تطرق إلى نظام الاستعلام الائتماني الموحد والذي يساعد التاجر على الاستعلام عن مدى ملاءة المواطن قبل قبول الشيكات، مما يحمي كلاً من التاجر والمواطن من مخاطر عدم السداد، مشيراً إلى أن سلطة النقد تمكنت فعلياً الآن من ربط مؤسسات مختلفة تشمل عدة جهات من القطاع الخاص على النظام.



ودار نقاش مع المشاركين في المواضيع التي لها علاقة بالقطاع المصرفي بما في ذلك التحديات والصعوبات التي تواجه القطاعات الاقتصادية المختلفة.



وافتتح معالي المحافظ السيد عزام الشوا فرعاً لبنك الصفا في نابلس، بحضور رئيس مجلس إدارة البنك السيد يزيد المفتي، وعطوفة محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس السيد عمر هاشم، ورئيس بلدية نابلس الحاج عدلي يعيش، والمدير العام للبنك السيد نضال البرغوثي وطاقم الإدارة العامة، ولفيف من رجال الأعمال والتجار والصناعيين.



وعبر معالي المحافظ الشوا عن سعادته لافتتاح هذا الفرع الجديد لبنك الصفا، لأن هذا استمرار لنهج واستراتيجية سلطة النقد في تعزيز انتشار فروع ومكاتب المصارف لتغطي كافة المناطق، مشيراً إلى أنه رغم حداثة عمر بنك الصفا، إلاّ أنه بنك واعد يسعى إلى تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية، ليشكل إضافة نوعية للعمل المصرفي الإسلامي في فلسطين.



وقال محافظ سلطة النقد إنه يفتخر بما حققه الجهاز المصرفي من استقرار ومتانة في الأداء وسرعة في التطور والانتشار حيث تمكنت بعض المصارف من التوسع أيضا خارج فلسطين، مبيناً أن صافي أصول القطاع المصرفي بلغ 15.3 مليار دولار كما في 30/11/2017، بينما بلغت ودائع العملاء 11.7 مليار دولار، منها أكثر من 1.4 مليار في محافظة نابلس، وبلغت التسهيلات المباشرة 7.9 مليار دولار، منها حوالي 788 مليون في محافظة نابلس، وأما عدد الفروع والمكاتب 336 فرعاً ومكتباً، منها 41 فرعاً ومكتباً في محافظة نابلس، وبلغ عدد الموظفين 6865 موظفة وموظفاً كما في نهاية الربع الثالث من عام 2017، منهم 490 في محافظة نابلس.





رام الله - دنيا الوطنفي إطار جولاته في المحافظات الفلسطينية، قام معالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، يرافقه كل من الدكتور رياض أبو شحادة مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي والسيد علي فرعون مدير دائرة انضباط السوق، والسيدة أيرين سعادة مديرة العلاقات العامة والاتصال، بزيارة لمحافظة نابلس التقى خلالها عطوفة المحافظ اللواء أكرم الرجوب وطاقم المحافظة، حيث أطلعهم على آخر التطورات المصرفية وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين.وأشاد اللواء الرجوب بدور سلطة النقد الفلسطينية والقطاع المصرفي، ودعم البنوك للاقتصاد الفلسطيني، مستعرضاً آخر التطورات في محافظة نابلس والتحديات التي تمر بها في ظل الإجراءات الإسرائيلية.وزار معالي المحافظ السيد عزام الشوا والوفد المرافق جامعة النجاح الوطنية، ووقع مع القائم بأعمال رئيسها الدكتور ماهر النتشة مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون المشترك بين الجانبين في خدمة القطاع الأكاديمي والطلاب من خلال القيام بنشاطات مشتركة أهمها تنظيم محاضرات توعوية وتثقيفية في المجال المصرفي والمالي في سياق جهود سلطة النقد لتعزيز الشمول المالي، وتنظيم برامج تدريبية عملية في سلطة النقد لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وتزويد الجامعة بمختلف الإصدارات والتقارير الصادرة عن سلطة النقد.وأشار محافظ سلطة النقد إلى أن توقيع مذكرة التفاهم ياتي في إطار تعزيز علاقة سلطة النقد الفلسطينية وتطويرها مع الجامعات، ورفد القطاع الأكاديمي والطلاب بالخبرات والمعلومات المصرفية.من جانبه أكد الدكتور النتشة على أهمية تعزيز العلاقة ما بين الجامعة وسلطة النقد، مشيداً بدور سلطة النقد واضطلاعها بالمسؤولية الاجتماعية تجاه كافة فئات المجتمع وفي مقدمتهم طلاب الجامعات، إضافة إلى مهامها الأساسية وأبرزها الحفاظ على الاستقرار المالي. وقام وفد سلطة النقد بزيارة فضائية النجاح.