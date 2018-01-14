الرئيس: لن نقبل مشروع ترامب وسنحاسب إسرائيل في الجنايات الدولية

خاص دنيا الوطن

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القدس أزيحت من الطاولة بتغريدة تويتر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك خلال افتتاح جلسة المجلس المركزي في رام الله.



وأضاف: "أزعجني جداً عدم حضور بعض الإخوة لأن المكان غير مناسب لعقد الجلسة، فأين يكون المكان المناسب؟، وأي مكان يمكن أن نأخذ فيه قرارات مصيرية أكثر من وطننا".



وتابع: "هذه لحظة تاريخية تتداعى أن يحضر الجميع لمناقشة قضية عاصمة فلسطين، فإن قلنا في الدين هي العاصمة، وإن قلنا في السياسة فهي العاصمة، وقد لا ألوم الجهاد الإسلامي لأنهم لا يتحدثون بالسياسية ولا يعملون بالسياسة، لكن ما أزعجني فعلاً موقف إخوتنا في حماس".



وأكمل: "في الانتخابات السابقة قلنا لا يمكن أن نعقد أي انتخابات دون مدينة القدس، وخرج علينا القيادي محمود الزهار وقال يمكن لنا أن نجري الانتخابات بدون القدس فهل القدس مكة"، مضيفاً: "نعم القدس مكة؟.



واستطرد: "يعرضون على أبو ديس عاصمة لدولة فلسطين، ونقول ان القدس هي العاصمة السياسية والجغرافية لفلسطين، ولن نأخذ تعليمات من أحد، وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بقضيتنا ومصير شعبنا وقلنا ذلك لترامب وغير ترامب، وقلنا له أن صفقة العصر هي صفعة العصر؛ لكن سنردها".



وقال: "يتسم لقائنا هذا اليوم بالأهمية الكبرى، والملفات التي تتناثر لتزيد من الأعباء والتحديات التي تواجه شعبنا، وإن هذا الحضور المتميز من كل الأطياف الشعبية، يشكل إضافة نوعية وليتحمل الجميع المسؤولية كاملةً حيث أن الأمر لم يعد يحتمل بأن يقتصر على أعضاء المؤسسات الرسمية ولا بد للكل الوطني أن يشاركنا اللحظات الحاسمة من تاريخ شعبنا".



وأضاف: "قبل بضعة أيام حصل لقاء وزاري عربي ليناقشوا القضية؛ فقال أحدهم عتبنا على الشعب الفلسطيني الذي لم يهب بقوة للتصدى قرار ترامب، رد عليه الوزير الفلسطيني بسؤال إن كانت سمحت بلدهم بمواطن واحد يقف في ميدان جانبي ويقول يا قدساه".



وتابع: "أقول له إذا أردت يا سيدي الوزير أن تبرر تقصيرك لا ترمي الاتهامات على الشعب الفلسطيني، ونحن هنا اليوم لنقرر عن شعبنا ونرابط من أجله".



واستكمل: "حاولنا أن نثير قضية وعد بلفور ولامني البعض على ذلك، ولا زلنا نسعى لذلك وسنواصل إلى أن تعتذر بريطانيا العظمى وتقدم التعويض وتعترف بدولة فلسطين، وقضيتنا بدأت قبل ذلك بكثير جداً".



وأضاف: "عام 1850 القنصل الأمريكي في القدس عرض على اليهود الحصول على مستوطنات وأراضي، الأمر الذي رفضه اليهود، وفي حينها قررت الحكومة الأمريكية استقدام المسيحيين إلى فلسطين"، مشيراً إلى أمريكا كانت تلعب منذ ذلك الوقت.



وأكد الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية لن تكرر أخطاء الماضي، كما أن الفلسطينين سيظلون في أرضهم ولن يخرجوا منها.



وأكمل: "عندما أعلن قرار التقسيم قامت دولة إسرائيل ولم تقم دولة فلسطين ولا أعرف سبباً لذلك، وأول دولة اعترفت بإسرائيل كانت الولايات المتحدة، وكان يراد للاعتراف أن يكون بالدولة اليهودية، الأمر الذي رفضه الرئيس الأمريكي حينها".



وأشار إلى أن حرب 1948 أنتجت موضوع اللاجئين التي تحاول أمريكا إزاحته عن الطاولة في الوقت الراهن، ولدينا الآن 950 ألف لاجئ خرجوا من بيوتهم، والأمم المتحدة رفضت حينها أن تعترف بإسرائيل قبل تطبيق قراراتها 181، 194، وتعهدت إسرائيل بتطبيقها وعلى الرغم من الاعتراف بإسرائيل لم تطبق القرارين إلى يومنا هذا".



وشدد على أن القيادة الفلسطينية لا تتدخل في الشؤون العربية ولن تقبل التدخل في الشؤون الفلسطينية، ونحن أصحاب الكلمة، ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا الداخلية، نحن متعلمون ولدينا وعي".



وأكد الرئيس عباس، أن إسرائيل أنهت اتفاق أوسلو، وأن من أهم القرارات التي يجب أن تؤخذ مصير أوسلو، والفلسطينيون لن يقبلوا أن يظلوا سلطة بدون سلطة واحتلال بدون كلفة، ولن نقبل الابتزاز السياسي بالمال.



ووجه الرئيس تساؤولاً للرئيس الأمريكي: "منذ متى لم نقبل المفاوضات؟، وأين تلك المفاوضات التي لم نقبلها؟"، مؤكداً أن القيادة الفلسطينة لن تقبل أن تكون أمريكا وسيطاً للسلام.



واستطرد: "أما بخصوص لجنة دولية تنبثق عن مؤتمر دولي هذا ما نقبله، أما أمريكا وحدها فلا، كما أننا سندعم المقاومة الشعبية السلمية، وهي الأقوى والأكثر تأثيراً وفعالية من غيرها".



وأضاف: "الربيع العربي مستورد لنا وجاء إلينا لتقسيم البلدان العربية، وجميعنا رأينا الشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة، وهناك دول منذ سنوات تعاني من الحرب الداخلية تحت اسم الربيع العربي".



وحول لقاء الرئيس عباس برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق، قال الرئيس، إنه طلب الحديث عن الحدود والأمن بيد أن نتنياهو رفض طرح ملف الحدود وتحدث في الأمن وطلب أن يتواجد على حدود الضفة الغربية أربعين سنة، الأمر الذي رفضته وأنهيت اللقاء، والذي كان بحضور هيلاري كلينتون ومسؤول أمريكي.



وأضاف: "كنا نجلس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت كل أسبوع وأوجدنا آفاقاً للحل لكن دون اتفاق مكتوب".



وأشار إلى أن دولة فلسطين تمكن من الانضمام إلى 95 منظمة دولية، والإدارة الأمريكية طالبت بعد الانضمام لـ 22 منظمة دولية، مضيفاً أن القيادة الفلسطينية طالبت بالمقابل عدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس وأن يكون لها موقف من الاستيطان".



وأكمل: "إذا لم تلتزم الإدارة الأمريكية وإسرائيل بما تم الاتفاق عليه، فإننا لن نلتزم بأي من الاتفاق"، مشيراً إلى أن السفير الأمريكي في تل أبيب ديفيد فيردمان يدعي أنه لا يوجد احتلال وأن إسرائيل تبني في أراضيه، قائلاً: "رد فعلنا سيكون ألعن، ومن المعيب التفوه بهذه الكلمات، ونرفض التهديدات التي صدرت عن مندوبة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي".



وأكمل: "نيكي هايلي وديفيد فيردمان، وجودهما مسبة للإدارة الأمريكية، ولقد حصلنا على 86 قرار من مجلس الأمن، وللأسف لم تطبق هذه القرارات".



وأكمل: "لابد أن نعمل بكل جهد من أجل عقد المجلس الوطني، ولقد مر وقت طويل على آخر مجلس، ولا بد من ترميم منظمة التحرير الفلسطينية".



وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس عباس، إن حركة حماس تريد في الوقت الراهن تحقيق المصالحة، كما أنني أصدرت تعليماتي لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، أن يحل أزمة الكهرباء، كما أعطيت تعليماتي لعضو اللجنة المركزية لعزام الأحمد أن يتمسك بملف المصالحة"، مشدداً على أن المصالحة الفلسطينية تحتاج إلى جهد كبير ونوايا حسنة.



وتابع: "تم إعادة بناء 80% من المساكن المهدمة في قطاع غزة، وأنهينا مشكلة الكهرباء في غزة ونحن مع المصالحة حتى النهاية".



وأكد الرئيس عباس، أن القيادة الفلسطينية ستطالب بنشر القائمة السوداء الخاصة بالشركات التي تعمل في المستوطنات، وستقدم للانتربول الدولي أسماء المطلوبين للعدالة الفلسطينية، كما أنها ستطالب الدول العربية بقطع العلاقات مع كل الدول التي تنقل سفاراتها إلى مدينة القدس وتعترف بالمدينة عاصمةً لإسرائيل.



ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية متمسكة بالمبادرة العربية للسلام بالترتيب، وأن يكون حل القضية أولاً ثم التطبيع العربي مع إسرائيل، متابعاً: "لن ندعو لحرب بيننا وبين إسرائيل عسكرياً وأنا أريد الطريق السياسي السلمي للوصول إلى التسوية وأنصار السلام قليلين".



وحول رواتب الشهداء والأسرى، أكد الرئيس رفض القيادة أن تمس رواتب أسر الشهداء والأسرى بأي حال من الأحوال، لافتاً إلى أن 2027 طفل استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستحاكم إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.



وأوضح الرئيس أن المجلس المركزي يطالب بإعادة النظر في الاعتراف بالاحتلال الاسرائيلي.



وحدد الرئيس ملامح القرارات المقبلة، موضحا أنه لن يتم القبول بما تفرضه أمريكا من صفقات بعد الجريمة التي ارتكبتها بحق القدس، وانما يتم القبول برعاية اممية لعملية السلام.



وقال: "لن نقبل بأن نكون سلطة بدون سلطة، وسنحافظ على الممتلكات الفلسطينية التي حافظ عليها أبناء شعبنا، وسنستمر بمحاربة الارهاب ايا كان شكله، لان ذلك جزء من مسؤولياتنا".



وأضاف: "وسنستمر في المقاومة الشعبية السلمية التي تعتبر طريقنا حتى دحر الاحتلال من بلادنا واقامة دولتنا المستقلة".