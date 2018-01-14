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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية

توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة النجاح الوطنية وسلطة النقد الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
وقع الأستاذ الدكتور أ. د. ماهر النتشة القائم بأعمال رئيس جامعة النجاح الوطنية، والسيد عزام الشوا محافظ سلطة النقد الفلسطينية ورئيس مجلس الادارة مذكرة تفاهم مشتركة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين والنهوض بالواقع البحثي في فلسطين من دراسات وأبحاث وتقارير وإحصاءات وتعزيزاً لمستويات الوعي والثقافة المالية والمصرفية والتشريعات المرتبطة بها لدى الطلبة.

وبحثت مذكرة التفاهم كذلك التعاون المشترك بين الجانبين من أجل تعزيز جهود التعاون والعمل المشترك في مجالات البحث العلمي في مجالات الاقتصاد وإدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية وعلوم المحاسبة والقوانين والتشريعات المالية والمصرفية، كما نصت المذكرة على تشكيل لجنة مشتركة للإشراف ومتابعة تنفيذ أية برامج عمل في مجالات التعاون الواردة ضمن هذه المذكرة، وتحديد أعضائها حسب ما يراه الطرفان مناسباً.

وخلال اللقاء رحب الاستاذ الدكتور النتشة بمحافظ سلطة النقد والوفد المرافق له وقدم لمحة موجزة عن جامعة النجاح الوطنية من حيث النشأة والتطور والبرامج الأكاديمية وعدد الطلبة الدارسين فيها، وكذلك مواقع الجامعة المختلفة وتصنيف الجامعة عالميا وعربيا ومحليا.

وقد عبر محافظ سلطة النقد عن اعتزازه بجامعة النجاح الوطنية التي اصبحت تخط اسم لها على المستوى العالمي، وتأمل ان تاتي هذه المذكرة بالفائدة للطرفين.

وحضر توقيع مذكرة التفاهم عن الجامعة، الدكتور محمد العملة، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور سامي كيلاني، مساعد رئيس الجامعة للشؤون المجتمعية، والدكتور سامح العطوط، عميد كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية، وخالد مفلح، القائم باعمال مدير دائرة العلاقات العامة.



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