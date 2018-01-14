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"القانونية" تطالب ملادينوف باحترام المقاومة الفلسطينية والتراجع عن وصفها "بالإرهاب"

"القانونية" تطالب ملادينوف باحترام المقاومة الفلسطينية والتراجع عن وصفها "بالإرهاب"
نيكولاي ملادينوف
رام الله - دنيا الوطن
طالبت الدائرة القانونية لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، السيد نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى إعادة النظر في موقفه الذي عبر عنه في أعقاب عملية نابلس يوم الثلاثاء الماضي التاسع من الشهر الجاري بقوله " لا يوجد أي مبرر "للإرهاب"، وذلك في رسالة أرسلتها له اليوم الأحد الموافق 14/1/2018، مؤكدة على أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية في نابلس ينسجم مع القرارات الدولية التي كفلت مشروعية نضال الشعوب من أجل التحرر والتخلص من الاستعمار بما فيه الكفاح المسلح.

وقالت في رسالتها: "إن مقاومة الاحتلال الاسرائيلي مشروعة خصوصا مع استمراره في سياساته التوسعية الاستيطانية، واستخدامه المفرط للقوة ضد الأطفال والمدنيين العزل، معتبرة استخدام هذه الأوصاف بأنه يمثل انحيازا للاحتلال ضد نضال الشعب الفلسطيني العادل والمتوافق مع القانون الدولي، وطالبته بإعادة النظر في موقفه واحترام حق الفلسطينيين في مقاومة الارهاب الاسرائيلي والعمل على انهاء الاحتلال.

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