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قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي عدد من عناصر الحوثيين مصرعهم، فيما أصيب عدد أخر اليوم الأحد، في غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقال حسين الحميقاني القيادي في المقاومة الشعبية الموالية للحكومة اليمنية الشرعية، بمحافظة البيضاء، لـ (وكالة الأناضول) عبر الهاتف: "إن طيران التحالف شن غارات مكثفة على مواقع للحوثيين في منطقة "قيفة" في المحافظة، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم".

وأضاف: "الغارات الجوية أدت أيضا إلى تدمير عدد من الآليات العسكرية، التابعة للحوثيين، التي كانت متواجدة في المواقع ذاتها".

ولم يذكر المصدر على الفور، الحجم الدقيق للخسائر البشرية والمادية في صفوف الحوثيين جراء الغارات.

فيديو أرشيفي: قتلى من الحوثيين في البيضاء وغارات للتحالف على مأرب

 

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