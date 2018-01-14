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بيت لحم: القبض على شخص سرق هاتف فتاة وابتزها بنشر صورها

بيت لحم: القبض على شخص سرق هاتف فتاة وابتزها بنشر صورها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
 قبضت الشرطة اليوم على شخص لقيامه بسرقة هاتف يعود لمواطنة من سكان محافظة بيت لحم  وقيامه بابتزازها وتهديدها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة بأن الشرطة تلقت منذ بضعة أيام شكوى من قبل فتاة من سكان مدينة بيت لحم حول قيام مجهول بسرقة هاتفها والتواصل معها عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وابتزاها بنشر صورها مقابل دفع مبالغ مالية .

على الفور باشرت المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري حيث تمكنت من الوصول الى المشتبه به من خلال استدراجه والقاء القبض عليه وبعد سماع اقواله اعترف بقيامه بسرقة الهاتف وابتزاز الفتاة .

وأكد البيان  توقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته للنيابة العامة  لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه اصولا .

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