روحاني:اخفاق ترامب بتقويض الاتفاق النووي يدل على نجاح الاتفاقيات الدولية

روحاني:اخفاق ترامب بتقويض الاتفاق النووي يدل على نجاح الاتفاقيات الدولية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن الولايات المتحدة أخفقت في تقويض الاتفاق النووي بين طهران والدول الكبرى، لافتاً إلى أن الاتفاق هو انتصار طويل الأجل بالنسبة لإيران.

وقال روحاني، اليوم الأحد، خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخفق رغم محاولاته المتكررة، وأن هذا الاتفاق انتصار طويل الأجل بالنسبة لإيران، مضيفاً أن فشل محاولات ترامب لتقويض الصفقة تدل على نجاح الاتفاقيات الدولية

وأشار إلى أنه ما يعني الاتفاقيات الدولية ناجحة، وأن القانون يسود على الديكتاتورية، ولم ينجح الأمريكيون في فرض إرادتهم وتجاهل الرأي العام.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أول أمس الجمعة: إنه يمدد تجميد العقوبات على إيران في إطار الاتفاق النووي معها، إلا أنه تعهد بأن هذا التمديد هو الأخير إذا لم يتم تعديل الصفقة.

كما دعا الدول الأوروبية المحورية للانضمام إلى الولايات المتحدة في شأن تعديل العيوب الهائلة لهذه الصفقة، في خطوة تعارض عدوان النظام الإيراني، ودعم الشعب الإيراني، منوهاً إلى انه إذا لم تكن الدول الأخرى قادرة على العمل الآن، فسأنهي الصفقة مع إيران.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت سابقا إن طهران ستتخذ إجراءات وسترد بشكل مناسب على الخطوات العدوانية من جانب الولايات المتحدة.

 


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