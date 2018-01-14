جريمة قلبت باكستان..فيديو جديد يُظهر مغتصب وقاتل "زينب" بملامح أوضح

جريمة قلبت باكستان..فيديو جديد يُظهر مغتصب وقاتل "زينب" بملامح أوضح
زينب وصورة تخيلية لقاتلها
رام الله - دنيا الوطن
في فيديو جديد أكثر وضوحاً، يظهر مغتصب وقاتل الطفلة زينب بملامحه بشكل واضح إلى حد ما، مما قد يساعد الشرطة الباكستانية في القبض على هذا الذئب البشري.

وبثت شرطة البنجاب السبت، لقطات جديدة لشخص يشتبه فى تورطه فى اختطاف زينب البالغة من العمر 7 سنوات واغتصابها ثم قتلها ورميها في القمامة في مدينة قصور بولاية البنجاب.

وفي الفيديو الجديد، يمكن رؤية رجل ملتح يحمل مواصفات قاتل زينب، يمر عبر الشارع الذي يقع فيه منزل الطفلة الضحية.

ويرتدي الرجل قبعة داكنة اللون، ولباسا رماديا وجاكيت بني اللون.

وقد أوضحت الشرطة أن الرجل هو "شخص مهم" حتى الآن، في إشارة إلى أنه قاتل زينب.

وتقول الشرطة إن الفيديو الجديد سيساعد على تحقيق تقدم في القضية حيث إنه أكثر وضوحا مقارنة باللقطات التي كانت متاحة لهم في وقت سابق، حيث كان من الصعب التعرف على القاتل من لقطات فيديو سجلتها كاميرات المراقبة، بسبب رداءتها.


هذا وأعلنت الشرطة الباكستانية أن نتائج اختبارات الحمض النووي أكدت أن شخصاً واحداً ارتكب 8 جرائم اغتصاب وقتل للأطفال شهدتها مدينة قصور بولاية البنجاب خلال العام الماضي، وأحدثها خطف واغتصاب وخنق الطفلة، زينب الأنصاري، 7 سنوات.

وقال المفتش العام لشرطة ولاية البنجاب، عارف نواز خان، إنه من الواضح للغاية بعد اختبارات الحمض النووي، أن القاتل في الجرائم السبع الماضية، والجريمة الثامنة "قتل زينب"، هو شخص واحد نفذ تلك الجرائم البشعة.

وكانت زينب قد غادرت منزلها في بنجاب بعد دقائق قليلة من حضورها لدروس قرآنية في إحدى القاعات القريبة من الحي الذي تقطنه في 4 يناير/ كانون الثاني في حين كان والدها وأمها سافرا لتأدية مناسك العمرة، ثم تعرضت للاختطاف، ليتم العثور على جثتها في القمامة في 9 يناير.

 

أخبار ذات صلة

غداً الاثنين.. مناورات عسكرية لجيش الاحتلال في ودي عربة وإيلات

غداً الاثنين.. مناورات عسكرية لجيش الاحتلال في ودي عربة وإيلات

الأزهر يُهاجم ترامب ويطالبه بالاعتذار عن تصريح &#34;الدول القذرة&#34;

الأزهر يُهاجم ترامب ويطالبه بالاعتذار عن تصريح "الدول القذرة"

روحاني:اخفاق ترامب بتقويض الاتفاق النووي يدل على نجاح الاتفاقيات الدولية

روحاني:اخفاق ترامب بتقويض الاتفاق النووي يدل على نجاح الاتفاقيات الدولية

التايمز: ترامب ألغي زيارة للندن لأنهم لم يحبوه بما يكفي

التايمز: ترامب ألغي زيارة للندن لأنهم لم يحبوه بما يكفي

إيران: لا أمل بالعثور على ناجين من طاقم ناقلة النفط المحترقة

إيران: لا أمل بالعثور على ناجين من طاقم ناقلة النفط المحترقة

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الكلية الجامعية تنظم ورشة آفاق حول استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

الكلية الجامعية تنظم ورشة آفاق حول استخدام تقنيات الزراعة الحديثة

محافظ سلطة النقد يزور محافظة نابلس ويوقع اتفاقية مع جامعة النجاح

محافظ سلطة النقد يزور محافظة نابلس ويوقع اتفاقية مع جامعة النجاح

صيدم يرأس مجلس عمداء &#34;خضوري&#34; ويدعو لإعداد خطة طوارئ

صيدم يرأس مجلس عمداء "خضوري" ويدعو لإعداد خطة طوارئ

جامعة القدس تبحث آليات ومفاهيم أول &#34;مدونة سلوك&#34;لأسرة جامعية بفلسطين

جامعة القدس تبحث آليات ومفاهيم أول "مدونة سلوك"لأسرة جامعية بفلسطين

عربي

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

قتلى وجرحى في غارات للتحالف على مواقع الحوثيين وسط اليمن

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

4 وزراء جدد.. البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري

4 وزراء جدد.. البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري

صُحف إماراتية: اتهام قطر للإمارات يقطع أمل عودتها للبيت الخليجي

صُحف إماراتية: اتهام قطر للإمارات يقطع أمل عودتها للبيت الخليجي

منوعات

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

راقصة مغربية تكشف قصة اغتصابها للمرة الأولى

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

ممثلة سورية تتزوج من إيراني .. جرأة فستانها تثير الجدل

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

هيا مرعشلي ترقص في حفل زفاف بفستان جريء كعادتها

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان

محاولة اغتيال مُروعة لسلمان خان