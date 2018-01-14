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مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر

مصر: سابقة تاريخية.. 1200 طالب بكلية الطب يحصلون على صفر
طلاب كلية الطب في جامعة المنصورة
رام الله - دنيا الوطن
حصل 1200 طالب بالسنة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة في مصر على درجة صفر في امتحان مادة الجراحة.

وجاء القرار بعد أن شكلت الجامعة لجنة لبحث سبب رفض الطلاب الإجابة عن أسئلة الامتحان بحجة صعوبتها، وخروجهم من لجان الامتحان في نوفمبر الماضي وتجمهرهم بالكلية، مطالبين بإعادته، وهو ما رفضته الجامعة ووزارة التعليم العالي.

وانتهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة للتحقيق في الواقعة إلى أن الطلاب خرجوا من لجان الامتحان بعد 35 دقيقة فقط من بدء اللجنة وتجمهروا، مؤكدين أن الأسئلة صعبة جدا. وطالبوا إدارة الجامعة بتغيير الأسئلة وإعادة الامتحان من جديد.

وقالت اللجنة في تقريرها إنها أرسلت الامتحان إلى ثلاث جامعات أخرى، إضافة إلى خبراء من جامعة المنصورة لبحث وتقييم الأسئلة، وبيان صعوبتها من عدمه، وانتهت إلى أن الامتحان يتوافق من حيث الشكل والمضمون مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب، واتخذوها مبررا للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة.

وقالت اللجنة إنها اتخذت قرارا برسوب جميع الطلاب، ووافقت الكلية والجامعة على ذلك، وتم إعلان الطلاب بحصولهم على درجة صفر في مادة الجراحة.‫

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