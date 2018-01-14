التايمز: ترامب ألغي زيارة للندن لأنهم لم يحبوه بما يكفي

التايمز: ترامب ألغي زيارة للندن لأنهم لم يحبوه بما يكفي
دونالد ترامب (أرشيفية)
رام الله - دنيا الوطن
وضح مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الأخير ألغى زيارته المقترحة إلى لندن لافتتاح السفارة الأمريكية الجديدة لأنه يعتقد أن الحكومة البريطانية "لم تظهر له ما يكفي من الحب".

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية اليوم الأحد أن المسؤولين في الحكومة البريطانية كانوا في مرحلة متقدمة من التخطيط لزيارة ترامب التي كانت ستشمل وجبة غداء في قصر باكنجهام.

كان عمدة لندن صادق خان قد وصف قرار رئيسة الحكومة تيريزا ماي دعوة ترامب لزيارة بريطانيا بالخطأ، مضيفا أنه "يبدو أن الرئيس ترامب تلقى رسالة من جميع أبناء لندن الذين يحبون الولايات المتحدة وهم معجبون بها، لكنهم يعتبرون سياسته وتصرفاته متناقضة مع قيم مدينتنا".

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