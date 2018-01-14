إيران: لا أمل بالعثور على ناجين من طاقم ناقلة النفط المحترقة

رام الله - دنيا الوطن

صرح محمد رستاد المتحدث باسم فريق الإنقاذ الذي شكلته إيران عقب حريق ناقلتها النفطية بأنه لا يوجد أمل في العثور على أفراد الطاقم على قيد الحياة.



وقال رستاد -حسبما ذكرت قناة "برس تي في" الإيرانية اليوم الأحد- إن الأدلة المتاحة وآخر المستجدات من عمال الإنقاذ والقائد العام لمهمة الإنقاذ الصينية أظهرت أن الطاقم لقي حتفه بعد وقت قصير من الاصطدام بسبب الانفجار الهائل وتسرب غاز سام.



يذكر أن ناقلة النفط "سانشي" اصطدمت بسفينة شحن ببحر الصين الشرقي السبت الماضي، وكانت السلطات أعلنت العثور على جثماني شخصين من أفراد طاقمها البالغ عددهم 32 شخصا، فيما لم تصب سفينة الشحن "سي إف كريستال" بأضرار بالغة وتم إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 21 شخصا.