4 وزراء جدد.. البرلمان المصري يوافق على تعديل وزاري

رام الله - دنيا الوطن

وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على تعديل اقترحه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حكومة رئيس الوزراء الحالي شريف إسماعيل.



وشمل التعديل اختيار أبو بكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة ورانيا المشاط وزيرة للسياحة وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.



كما وافق مجلس النواب على تعيين رئيس الجمهورية لعاصم الجزار نائبا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون التخطيط العمراني وطارق محمد توفيق أمين نائبا لوزير الصحة والسكان.