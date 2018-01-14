رويترز: المال مُقابل الحرية.. الوليد بن طلال يتفاوض مع السلطة السعودية

رام الله - دنيا الوطن

كشف مسؤول سعودي رفيع إن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، الذى جرى توقيفه قبل شهرين فى حملة لمكافحة الفساد، يتفاوض على تسوية محتملة مع السلطات ولكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الشروط.



وأضاف المسؤول بحسب وكالة "رويترز" والذي طلب عدم نشر اسمه تماشيا مع القواعد الحكومية للإفادات الصحفية إن الأمير الوليد عرض رقما معينا ولكنه لا يتماشى مع الرقم المطلوب منه وحتى اليوم لم يوافق المدعى العام عليه.



وقال مصدر ثان مطلع على القضية لنفس الوكالة أمس السبت إن الأمير عرض تقديم "تبرع" للحكومة السعودية مع تفادى أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدم ذلك من أصول من اختياره، إلا أنه أضاف أن الحكومة رفضت هذه الشروط.