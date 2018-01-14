اختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

رام الله - دنيا الوطن

اختطف مسلحون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة، رانيا خرمة، في مدينة سبها جنوب ليبيا، وتم نقلها إلى جهة مجهولة.



وأفادت وسائل إعلام ليبية، نقلاً عن رئيس قسم التحري والضبط في مديرية الأمن الوطني بسبها يحيي شوايل، بأن ثلاثة أشخاص تابعين للمنظمة الدولية للهجرة، اختفوا قرب مدينة سبها، بحسب موقع (روسيا اليوم).



وبيّن شوايل أن الثلاثة اختفوا خارج الحدود الإدارية للمدينة بمسافة أربعين كيلو متراً تقريباً، مشدداً على أن البعثة فتحت محضراً رسمياً في الواقعة بمديرية أمن سبها، التي باشرت بدورها البحث والتحري.



يشار إلى أن المندوبة رانيا خرمة، من أصل فلسطيني وتحمل الجنسية الإسبانية، وقد اختطفت عندما كانت في الطريق الرابط بين مدينتي براك الشاطئ وسبها جنوب ليبيا، ويرجح أن تكون دوافع الاختطاف مالية للحصول على الفدية.



ونقلت وسائل الإعلام تفاصيل ما تعرض له فريق المنظمة الدولية، عن السائق الذي كان يرافقهم، حيث كشف أن "مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تتكون من 9 ملثمين يستقلون سيارتين، اعترضت طريق سيارة فريق المنظمة التي كانت قادمة من العاصمة طرابلس، وذلك على مشارف مدينة سبها، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول والتحقيق معهم، ليتم إطلاق سراحه برفقة صديقه الليبي فايز خير الله الذي يعمل في المنظمة، بعد أن تم وضعهما في صندوق السيارة مقيدين ومعصوبي الأعين، في حين أبقوا على رانيا، واقتادوها إلى جهة غير معلومة حيث لا تزال في قبضة الخاطفين".