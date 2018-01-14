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مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بحث السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اناتولي انطونوف، مؤخراً، تحسين العلاقات الروسية الأميركية مع السفير الأميركي لدى روسيا جون هنتسمان.

وأوضح انطونوف للصحفيين الروس، أنه بحث مع هنتسمان كيفية تحسين العلاقات الروسية الأميركية، وتم الإقرار بأنه من المستحيل القيام بذلك بين عشية وضحاها، ويتطلب الكثير من الجهد من الطرفين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.

وأكد انطونوف، على أنه تم حل كافة المشكلات الثنائية، إضافة إلى التخطيط لخطوات مشتركة.

وأشار انطونوف، إلى أنه سيعمل مع وزارة الخارجية والبيت الأبيض، وسيعمل في الكابيتول، ما له أهمية خاصة، مضيفاً "سننتظر هنا عندما يتخذوا هم قراراً باستئناف العلاقات الروسية- الأميركية ".

وأعرب انطونوف عن ارتياحه من الاجتماع مع هنتسمان حول تطوير العلاقات الروسية- الأمريكية، معتبراً أنه ذكي ومهني وحاذق.

فيديو أرشيفي يتحدث عن العلاقات الروسية الأمريكية

 

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