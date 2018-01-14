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رواية إيمانويل ماكرون "الإباحية"عن علاقته بمعلمته بريجيت إلى النور قريباً

رواية إيمانويل ماكرون "الإباحية"عن علاقته بمعلمته بريجيت إلى النور قريباً
الرئيس الفرنسي ماكرون وزوجته "أرشيفية"
رام الله - دنيا الوطن
كتب الرئيس الفرنسي في صباه رواية إباحية تستلهم الفترة الأولى من علاقته العاطفية مع سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون، عندما كان لا يزال مراهقاً، ذلك ما كشفه جديد عن سيرة حياة بريجيت ماكرون.

ووقع ماكرون الذي أتم عامه الأربعين الشهر الماضي في حب بريجيت أثناء جلسات التدريب على مسرحية مدرسية في مدرسة بروفيدانس الثانوية بمدينة أميان، وتحدى رفض والديه للاستمرار في علاقة مع امرأة تكبره بـ (24) عاماً.

وسينشر الكتاب وهو بعنوان "بريجيت ماكرون.. المرأة المتحررة" خلال الأسبوع الحالي، بحسب ما جاء في موقع (سكاي نيوز).

ونشرت مجلة "كلوسر" مقتطفات من الكتاب، تنقل عن جارة للأسرة تقيم في مسقط رأس ماكرون، قولها إنها كتبت النص الذي يقع في (300) صفحة على الآلة الكاتبة.

وقالت: "كانت رواية جريئة وبذيئة بعض الشيء، بالطبع لم تكن الأسماء هي الأسماء الحقيقية، لكنني أعتقد أنه أراد التعبير عما كان يشعر به في ذلك الوقت".

وذكرت الجارة في المقتطفات أنها لم تحتفظ بنسخة من الرواية حتى لا تحرج زعيماً وعد بتطهير الساحة السياسية في فرنسا وحاول أن يعيد للرئاسة كرامتها.

وكان لماكرون طموحات أدبية في شبابه، إذ ألف كتابين على الأقل، لكنه لم ينشرهما، وصدر له كتاب بعنوان "ثورة" خلال حملته الانتخابية الرئاسية.

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