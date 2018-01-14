مباشر | تغطية خاصة | اجتماع المركز المركزي في رام الله

ترامب: مؤلف "النار والغضب" مختل عقلياً

ترامب: مؤلف "النار والغضب" مختل عقلياً
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مؤلف كتاب "النار والغضب"، بأنه مختل عقلياً، وأكد أن المعلومات الواردة فيه خاطئة.

وغرد ترامب عبر حسابه على (تويتر)، السبت، 13 كانون الثاني/ يناير: "الكتاب يضم العديد من الأخبار الزائفة، ولا يسعى صناعه على تصحيحها عندما يعلمون بأنهم خاطئون، فهم يروجون لكتاب من تأليف مؤلف مشوه عقلياً، والمعروف بتقديمه لمعلومات خاطئة، فالإعلام فقد صوابه من فوزنا في الانتخابات الرئاسية"، بحسب ما جاء على موقع (وكالة سبوتنك الروسية).

وعندما تم الإفراج عن أول مقتطفات من كتاب "النار والغضب"، دحض البيت الأبيض هذه الادعاءات، التي قالت على وجه الخصوص إن ترامب لم يكن يتوقع فوزاً في الانتخابات، وأن زوجته ميلانيا صدمت من احتمال أن تصبح السيدة الأولى.

وكان فريق دونالد ترامب القانوني، طالب باعتذار وتراجع كامل عن نشر الكتاب، متهماً مؤلفه وناشره بالتشهير، كما انتقد ترامب هذا الكتاب، ووصفه بأنه "زائف"، ونفى أن يكون لمؤلفه مايكل وولف، حق الدخول إلى البيت الأبيض.

وتم طرح كتاب "النار والغضب: داخل البيت الأبيض ترامب"، الأسبوع الماضي، والذي يحلل عمل الإدارة الأمريكية الحالية، استناداً على مقابلات مع الموظفين السابقين، بما في ذلك مساعد رئيس الوزراء السابق ترامب ستيف بانون.

فيديو أرشيفي:  كيف استطاع مؤلف كتاب "النار والغضب" خداع موظفي البيت الأبيض والهدف من كتابه؟

 

أخبار ذات صلة

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات

مباحثات روسية أمريكية بشأن تحسين العلاقات

رواية إيمانويل ماكرون &#34;الإباحية&#34;عن علاقته بمعلمته بريجيت إلى النور قريباً

رواية إيمانويل ماكرون "الإباحية"عن علاقته بمعلمته بريجيت إلى النور قريباً

حاكم هاواي يكشف سبب &#34;الإنذار الخاطئ بهجوم صاروخي&#34;

حاكم هاواي يكشف سبب "الإنذار الخاطئ بهجوم صاروخي"

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19 شخصاً

ارتفاع عدد ضحايا الانهيارات الطينية في كاليفورنيا إلى 19 شخصاً

نتنياهو يسافر لأول مرة بدون نجله يائير

نتنياهو يسافر لأول مرة بدون نجله يائير

(يديعوت): هل يريد &#34;القرا&#34; إعدام صحفيين

(يديعوت): هل يريد "القرا" إعدام صحفيين

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الحمد الله يبحث قضايا مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

الحمد الله يبحث قضايا مع الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب

شجب دولي لقرار توسيع المستوطنات

شجب دولي لقرار توسيع المستوطنات

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال كانون الأول 2017

الإحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال كانون الأول 2017

بانتظار قرارات مصيرية.. المجلس المركزي ينعقد اليوم برام الله

بانتظار قرارات مصيرية.. المجلس المركزي ينعقد اليوم برام الله

عربي

اختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

اختطاف مندوبة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا

السفارة الأردنية بمصر ترفض حضور مُحاكمة عصابة &#34;علي بابا&#34; لهذه الأسباب

السفارة الأردنية بمصر ترفض حضور مُحاكمة عصابة "علي بابا" لهذه الأسباب

سيغلق (فيسبوك) حال فوزه.. مرتضى منصور يعلن ترشحه للرئاسة المصرية

سيغلق (فيسبوك) حال فوزه.. مرتضى منصور يعلن ترشحه للرئاسة المصرية

فيديو: الكشف عن تفاصيل اعتراض طائرة جزائرية في فرنسا

فيديو: الكشف عن تفاصيل اعتراض طائرة جزائرية في فرنسا

منوعات

4 فنانين مكشوف عنهم الحجاب .. تنبأوا بموعد وفاتهم

4 فنانين مكشوف عنهم الحجاب .. تنبأوا بموعد وفاتهم

أحمد فهمي يكشف لأول مرة عن مرضه الخطير

أحمد فهمي يكشف لأول مرة عن مرضه الخطير

خطأ ساذج في جلسة تصوير يعرّض جيني إسبر للسخرية

خطأ ساذج في جلسة تصوير يعرّض جيني إسبر للسخرية

حلمي بكر يفتح النار على The Voice Kids بشدة

حلمي بكر يفتح النار على The Voice Kids بشدة