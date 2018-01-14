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سيغلق (فيسبوك) حال فوزه.. مرتضى منصور يعلن ترشحه للرئاسة المصرية

سيغلق (فيسبوك) حال فوزه.. مرتضى منصور يعلن ترشحه للرئاسة المصرية
مرتضى منصور
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس نادي الزمالك، وعضو البرلمان المصري، مرتضى منصور، أمس السبت، عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، والتي من المزمع تنظيمها في شهر آذار/ مارس المقبل.

وقال منصور في تصريحات متلفزة على فضائية (صدى البلد): "قررت خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأوضح: أن المشكلة التي تواجهه حالياً تتمثل في جمع توكيلات 20 نائبًا بمجلس النواب، نظرًا لأن غالبية أعضاء المجلس، وقعوا للرئيس السيسي، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن عدد أعضاء البرلمان الذين وقعوا على استمارة تزكية لترشح السيسي لانتخابات الرئاسة وصل (516) نائباً، من بين عدد أعضاء المجلس المقدر بـ (596) نائباً، ولا يحق للنائب تزكية أكثر من مرشح لانتخابات الرئاسة.

ولفت منصور إلى أنه سيكتفي بجمع توكيلات من المواطنين، عبر جولات بالمحافظات والتي تقدر بـ (27) محافظة.

ووفق القانون، يتوجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيًا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

وبين منصور الذي له موقف مناهض لثورة يناير 2011، أن أول قرار سيتخذه حال فوزه بالرئاسة هو "غلق موقع (فيسبوك) في مصر"، في إشارة لانتقاداته الدائمة لتعليقات النشطاء والسياسيين المناوئة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق، أن أعلن مرتضى منصور خوضه انتخابات الرئاسة في  2014، قبل أن يتراجع آنذاك، ويعلن دعمه للسيسي.

ويشار إلى أن السيسي لم يعلن بعد موقفه من الانتخابات، غير أن تقارير صحفية محلية كشفت عن أنه سيلعن كشف حساب الأربعاء المقبل، قبل قراره النهائي بالترشح.

وحددت "الهيئة الوطنية للانتخابات" تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 20 كانون الثاني/ يناير الجاري، وحتى الـ 29 من الشهر ذاته.

فيديو: مرتضى منصور يعلن ترشحه بانتخابات رئاسة مصر المقبلة

 

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