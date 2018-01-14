فيديو: الكشف عن تفاصيل اعتراض طائرة جزائرية في فرنسا

فيديو: إعتراض طائرة تجارية للجوية الجزائرية من قبل طائرة حربية فرنسية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الخطوط الجوية الجزائرية الخمس الماضي، عن اعتراض القوات الجوية الفرنسية طائرة ركاب جزائرية، وذلك في بيان نشرته صحيفة "الشروق" الجزائرية.وأوضحت الخطوط الجوية الجزائرية، أن طائرتها دخلت مجال المراقبة الجوية الفرنسي، وحصلت على رمز الرادار الفرنسي المطلوب، ما أتاح لها التحليق على الخط الملاحي المتفق عليه مع الجانب الفرنسي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية طاهر علاش، في تصريح لصحيفة "الشروق"، على أن فريق الجوية الجزائرية لم يتلق أي اتصال من المراقبة الجوية الفرنسية إلى غاية استقبال اتصال على موجة الطوارئ من شركة طيران أجنبية كانت تنشط في نفس الفضاء، وتطلب من الفريق الجزائري التواصل مع المراقبة الجوية الفرنسية.بدوره، قال رئيس قسم الشؤون العامة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية رضا طوبال صغير: إنه وبعد الاتصال بالمراقبة الجوية الفرنسية، أبلغ الجانب الفرنسي الطاقم الجزائري بأن القوات الجوية الفرنسية تريد التحقق من هوية طائرة الركاب الجزائرية، وهو إجراء اعتيادي في حال فقدان التواصل عبر الراديو أو الانحراف عن المسار من دون ترخيص.وتابع طوبال: "لم يتلق طاقمنا أي اتصال على ذبذبة الطوارئ المخصصة لمثل هذه الحالات"، لافتاً إلى أن الخطوط الجزائرية وفرت لمصالح المراقبة الجوية المدنية والعسكرية الفرنسية إمكانية التواصل مع مركز مراقبة العمليات، الذي يضطلع أيضا بمهمة التبليغ عن كل حالة استثنائية تسمح بإبقاء التواصل بين الأطقم على متن الطائرات والمسؤولين على الأرض عبر نظام اتصال بالرسائل المكتوبة وغيرها.وأفاد طوبال بأن مركز مراقبة العمليات للخطوط الجوية الجزائرية لم يتلق أي اتصال من طرف مصلحة الطيران المدني أو العسكري الفرنسي ليعلمه بفقدان الاتصال مع الرحلة، مشيراً إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية، طلبت نصوص الرسائل الصوتية بين الطائرة والمراقبة الجوية الفرنسية، بما يتيح تحديد مكامن الخطأ.