نتنياهو يسافر لأول مرة بدون نجله يائير





وسيجتمع بزعماء الجالية اليهودية في الهند، ومن ثم سيلتقي مع قادة صناعة الأفلام الهندية "بوليوود"، ومن المتوقع أن يعود إلى إسرائيل بعد ظهر الجمعة المقبل.



رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، غادر إسرائيل، الليلة الماضية، متوجهاً إلى الهند في زيارة رسمية تستغرق ستة أيام، وذلك للاحتفاء بمرور ربع قرن على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.وتأتي هذه الزيارة بعد نصف سنة من زيارة رئيس الحكومة الهندية، ناريندرا مودي لإسرائيل، في حين أن نجله يائير لن يسافر معه بعد الضجة التي أحدثها فيديو ظهر فيه يسيء للآخرين.وخلافاً لما كان مخططاً في السابق، فقد استصدر تأشيرة دخول إلى الهند، ولكن لن يغادر، وسترافق سارة نتنياهو زوجها في هذه الرحلة.ومن المتوقع، أن تركز الزيارة على العلاقات التجارية بين البلدين، وينضم إلى حاشية نتنياهو حوالى 130 من رجال الأعمال الإسرائيليين من حوالى 100 شركة في مجالات السيبر والصناعات العسكرية والمياه والطاقة والزراعة والصحة والغذاء، بما في ذلك ممثلو شركة "إيروناوتيكس" المصنعة للطائرات بدون طيار، التي تخضع لتحقيق جنائي حساس، يخضع لأمر منع النشر، وتشتبه "إيروناوتيكس" بتفعيل طائرة غير مأهولة "انتحارية" في أذربيجان ضد موقع مأهول للجيش الأرميني.وسيتم خلال الزيارة توقيع تسعة اتفاقات تجارية: مذكرة تفاهم في مجال الغاز والنفط؛ مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة؛ تحديث اتفاقية الطيران؛ اتفاق للبحث والتطوير الصناعي المشترك؛ مذكرة تفاهم في مجال السيبر، تشجيع الاستثمار المتبادل؛ اتفاق بين مستشفى "شعاري تصيدق" ووزارة الصحة الهندية في مجال الطب التكميلي؛ اتفاق بين معهد "التخنيون" ووزارة العلوم الهندية في ميدان استكشاف الفضاء؛ فضلا عن اتفاق مشترك للإنتاج السينمائي.وخلال الزيارة سيقوم نتنياهو بافتتاح ساحة في مدينة دلهي تحمل اسم مدينة حيفا، وسيلتقي عدة مرات مع مودي ووزراء من حكومته، ومع الرئيس الهندي رام نات كوفيند، وسيزور نصب المهاتما غاندي في دلهي وموقع تاج محل في باجرا وصومعة أشرام في غوجارات، حيث عاش غاندي قرابة 12 سنة.كما سيشارك نتنياهو في مراسم تذكارية لضحايا الهجوم الارهابي الذى وقع في مومباي عام 2008 وفى فندق تاج محل وفى بيت "حباد" في المدينة.