المطالبة بفرض قيود على وصول ترامب إلى "الزر النووي"

فيديو أرشيفي: ترامب: لدي زر نووي "أكبر وأقوى" من زر كيم جونغ أون

رام الله - دنيا الوطنطالب فريق من المتقاعدين العسكريين الأمريكيين -كانوا يعملون في البرامج النووية لبلادهم- الكونغرس بفرض قيود على إمكانية وصول الرئيس دونالد ترامب إلى "الزر النووي".وأعرب العسكريون في رسالة موجهة إلى الكونغرس ومنشورة على الموقع الإلكتروني لمؤسسة "Global Zero" الحقوقية المؤيدة لنزع السلاح النووي، عن قلقهم إزاء أهلية دونالد ترامب لتولي مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، داعين إلى ضرورة منع وصوله إلى ما يسمى بـ"الزر النووي"، بحسب ما جاء على موقع (عمون).وأوضح العسكريون المتقاعدون، أن ترامب يتجاهل السياسة والدبلوماسية الدوليتين بعناد، ويطلق تهديدات نووية على نطاق واسع، عوضاً الاهتمام بتثقيف نفسه في المسألة النووية.وأشار أصحاب الرسالة إلى أن بعض خطوات الرئيس تشكل تهديداً واضحاً على الأمن القومي والدولي، نظراً لأنه الوحيد في الولايات المتحدة المتمتع بالصلاحيات التي تتيح له توجيه الضربة النووية، مذكّرين بتصريح ترامب الأخير حول "زره النووي الأكبر من ذاك الذي في حوزة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون".وتقدم العسكريون بعدد من المقترحات الجيدة إلى الكونغرس التي تقيد الصلاحيات الرئاسية في المسألة النووية، من بينها تبني تشريعات تقتضي بموافقة الكونغرس على قرار إعلان الحرب النووية أو حتى الإلغاء التام للقاعدة التي تسمح للولايات المتحدة بالمبادرة إلى استخدام السلاح النووي ضد الطرف الآخر.