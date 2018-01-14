استطلاع إسرائيلي: فوز كتلة تجمع "يوجد مستقبل" و"كلنا" على الليكود

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان استطلاع الرأي الذي نشره برنامج "واجه الصحافة" التلفزيوني، مساء أمس السبت، يتكهن بأن "يوجد مستقبل" و"كلنا" سيحققان 29 مقعداً في الكنيست إذا خاضتا الانتخابات في قائمة مشتركة، بينما سيحصل "الليكود" على 25 مقعداً، و"المعسكر الصهيوني" على 17، ورداً على ذلك أعلن رئيس "كلنا" الوزير موشيه كحلون، أن حزبه سيخوض الانتخابات لوحده.



وحسب النتائج الأخرى للاستطلاع تحصل "القائمة المشتركة" و"البيت اليهودي" على 12 مقعداً لكل منهما، و"يهدوت هتوراه" و"يسرائيل بيتينو" على 7 مقاعد لكل منهما، و"شاس" على 6، و"ميرتس" على 5.



وفي حال بقيت الخارطة السياسية على حالها، يتكهن الاستطلاع بانخفاض قوة "الليكود" من 30 حالياً إلى 25، ويحقق "يوجد مستقبل" قفزة كبيرة، من 11 إلى 24 مقعداً، وينخفض "المعسكر الصهيوني" من 24 إلى 15، والقائمة المشتركة من 13 إلى 12، و"البيت اليهودي" يقفز من 8 إلى 11، و"يسرائيل بيتينو" من 6 إلى 7، وتنخفض قوة "كلنا" من 10 الى7، وتتراجع شاس من 7 إلى 6 وتحافظ "ميرتس" على قوتها الحالية- 5 مقاعد.



ووفقاً لاستطلاع نشرته "معاريف" يوم الجمعة، تسفر الانتخابات عن المعطيات التالية: يوجد مستقبل 27، الليكود 22، المعسكر الصهيوني 14، البيت اليهودي 13، المشتركة 11، يهدوت هتوراه 8، يسرائيل بيتينو 5، شاس 4، ميرتس 7، وكلنا 9.