للأسبوع السابع.. إسرائيليون يواصلون الاحتجاج على فساد الحكومة









وتظاهر مقابل مظاهرة ساحة (هبيما)، عشرات المؤيدين لنتنياهو والذين رفعوا شعار "الشعب قرر لا بديل لبيبي".



يشار إلى أن عدد المتظاهرين ضد الفساد بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة، فبينما شارك عشرات الآلاف في المظاهرات الأولى، يشارك الآن عدة آلاف فقط.



فيديو أرشيفي.. مواصلة التحقيقات مع نتنياهو بشبهات الفساد





وفي حيفا تظاهر نحو 200 شخص ضد الفساد السلطوي، فيما تظاهر 300 في العفولة، وعشرات المتظاهرين الآخرين على مفترقات الطرق في كركور وروش بينا وسمخ، ورفع المتظاهرون شعارات من بينها "حكومة مافيا".وتظاهر مقابل مظاهرة ساحة (هبيما)، عشرات المؤيدين لنتنياهو والذين رفعوا شعار "الشعب قرر لا بديل لبيبي".يشار إلى أن عدد المتظاهرين ضد الفساد بدأ يتراجع في الأسابيع الأخيرة، فبينما شارك عشرات الآلاف في المظاهرات الأولى، يشارك الآن عدة آلاف فقط.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: ان آلاف المواطنين تظاهروا في ساحة (هبيما) في تل أبيب، مساء أمس السبت، وللأسبوع السابع على التوالي، ضد الفساد السلطوي.وتوجه نحو الفين من المتظاهرين إلى عمارة في شارع روتشيلد يملك فيها قطب الغاز كوبي ميمون منزلاً، وتظاهروا هناك.