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السبسي يتهم الصحافة الأجنبية بـ"التهويل" خلال الاحتجاجات الأخيرة بتونس

السبسي يتهم الصحافة الأجنبية بـ"التهويل" خلال الاحتجاجات الأخيرة بتونس
الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
اتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس السبت، الصحافة الأجنبية بـ"التهويل" خلال تغطيتها الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وقال السبسي خلال اجتماع الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج": "إن ما حدث خلال الأسبوع الماضي أمر غير مقبول من طرف الصحافة الأجنبية، وأن العالم والجرائد شوهتنا أكثر من اللازم"، مشيراً إلى أن بعض الأطراف السياسية تلجأ للصحافة العالمية، ظنا منها أنها عنصر مؤثر، لكن في الواقع هناك تهييج ودعاية للتعبئة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

في حين أشاد الرئيس التونسي بدور الصحافة التونسية خلال الأحداث الأخيرة، واعتبر أنها "كانت معتدلة وعادلة ونقلت الجوانب السلبية وأدت دورها".

ويذكر، أن الرئيس التونسي تباحث مع الأحزاب الحاكمة وأهم منظمات المجتمع المدني للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أسبوع، والتي غذّتها احتجاجات منددة بغلاء الأسعار وبميزانية 2018 المثيرة للجدل.

وشارك في الاجتماع بشكل أساسي حزب نداء تونس وحزب النهضة الحاكمان، واستمر الاجتماع نحو ساعتين، ولم تعلن في ختامه أية إجراءات ملموسة.

ويشار إلى أن الأسعار في تونس، شهدت ارتفاعاً في العديد من القطاعات، تفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، الأمر الذي أثار المواطنين، ودفعهم للتظاهر على كامل التراب التونسي.

فيديو أرشيفي: كلمة للرئيس التونسي

 

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