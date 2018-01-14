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الإفراج عن قادة بارزين في حزب "المؤتمر الشعبي العام"

الإفراج عن قادة بارزين في حزب "المؤتمر الشعبي العام"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين، صالح الصماد، أمراً بالإفراج عن قياديين بارزين في حزب "المؤتمر الشعبي العام" مقربين من زعيمه الراحل، علي عبد الله صالح.

وبيّنت وكالة (سبأ) اليمنية، أن هذا القرار جاء في ظل لقاء أجراء الصماد أمس السبت، مع محافظ عمران، وفيصل جعمان، وعدد من المشايخ والشخصيات الاجتماعية من قبيلة حاشد.

وبينت (سبأ) الحوثية، أن بين المفرج عنهم وزير الاتصالات السابق، جليدان محمود جليدان، والشيخ مبخوت المشرقي.

يشار إلى أن قوات الحوثيين قد قتلت يوم 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الرئيس اليمني السابق وعدداً كبيراً من أنصاره، مؤكدة أنها وضعت بذلك نهاية للأزمة المسلحة بين الجانبين.

وكانت "أنصار الله" قد أعلنت مراراً بعد ذلك عن سعيها للحفاظ على علاقات الشراكة مع حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الذي كان حليفاً للحوثيين منذ اندلاع الأزمة اليمنية عام 2014 في المواجهة مع قوات الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبد ربه منصور هادي، الذي يدعمه منذ آذار/ مارس 2015 التحالف العربي بقيادة السعودية.

فيديو أرشيفي: حزب المؤتمر الشعبي العام يلتحق بصفوف الشرعية لتحرير صنعاء

 

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