الإحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال كانون الأول 2017

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر كانون الأول 2017 مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2017، بواقع 0.44% في قطاع غزة، وبمقدار 0.43% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% في القدس J1*.
السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 6.73%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.44%، وأسعار البيض بمقدار 6.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 4.33%، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 2.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.62%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.32%، وأسعار الأرز بنسبة 1.15%.
وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون أول 2017 مع شهر كانون أول 2016 تشير البيانات إلى انخفاضٍ طفيفٍ في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين مقداره 0.02%، بواقع 1.01% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.43% في القدس J1*، وبنسبة 0.30% في قطاع غزة.
سجلت أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، بواقع 2.18% في القدس *J1، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% في الضفة الغربية**.
الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية
سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.44% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بمقدار 13.42%، وأسعار الدرنيات بمقدار 10.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.73%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 4.93%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.86%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.51%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 3.56%، وأسعار الغاز بنسبة 1.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.41%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.34%.
كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.77%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.70%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.43%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.86%، وأسعار البيض بمقدار 1.61%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.04%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.54%، وأسعار الطحين بنسبة 2.52%، وأسعار الغاز بنسبة 2.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.62%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.34%.
في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 9.68%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.63%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.35%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 11.01%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.77%، وأسعار الأرز بمقدار 3.38%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.19%، وأسعار البيض بمقدار 1.47%.
الجدول التالي يوضح نسب التغيّر الشهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال أشهر العام 2017:
|الشهر
|نسب التغيّر الشهرية
|فلسطين
|الضفة الغربية**
|قطاع غزة
|القدس J1*
|كانون ثاني
|+ 0.14
|+ 0.03
|+ 0.38
|+ 1.02
|شباط
|+ 0.62
|+ 0.78
|+ 0.40
|+ 0.35
|آذار
|+ 1.08
|+ 0.22
|+ 2.33
|- 0.70
|نيسان
|- 0.50
|- 1.01
|+ 0.13
|+ 0.61
|أيار
|- 0.84
|- 0.50
|- 1.62
|- 0.17
|حزيران
|- 0.96
|- 0.90
|- 1.61
|- 0.29
|تموز
|- 0.15
|+ 0.36
|- 0.58
|- 0.13
|آب
|+ 0.56
|+ 0.57
|+ 0.31
|+ 0.47
|أيلول
|+ 0.65
|+ 0.14
|+ 1.39
|+ 0.28
|تشرين أول
|+ 0.20
|- 0.08
|+ 0.65
|+ 0.08
|تشرين ثاني
|- 0.38
|- 0.17
|- 0.96
|- 0.16
|كانون أول
|- 0.41
|- 0.43
|- 0.44
|+ 0.07
|2017
|+ 0.21
|- 0.01
|+ 0.11
|+ 2.18