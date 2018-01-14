الإحصاء الفلسطيني: انخفاض مؤشر غلاء المعيشة خلال كانون الأول 2017

الشهر نسب التغيّر الشهرية فلسطين الضفة الغربية** قطاع غزة القدس J1* كانون ثاني + 0.14 + 0.03 + 0.38 + 1.02 شباط + 0.62 + 0.78 + 0.40 + 0.35 آذار + 1.08 + 0.22 + 2.33 - 0.70 نيسان - 0.50 - 1.01 + 0.13 + 0.61 أيار - 0.84 - 0.50 - 1.62 - 0.17 حزيران - 0.96 - 0.90 - 1.61 - 0.29 تموز - 0.15 + 0.36 - 0.58 - 0.13 آب + 0.56 + 0.57 + 0.31 + 0.47 أيلول + 0.65 + 0.14 + 1.39 + 0.28 تشرين أول + 0.20 - 0.08 + 0.65 + 0.08 تشرين ثاني - 0.38 - 0.17 - 0.96 - 0.16 كانون أول - 0.41 - 0.43 - 0.44 + 0.07 2017 + 0.21 - 0.01 + 0.11 + 2.18

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين انخفاضاً مقداره 0.41% خلال شهر كانون الأول 2017 مقارنة مع شهر تشرين الثاني 2017، بواقع 0.44% في قطاع غزة، وبمقدار 0.43% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% في القدس J1*.السبب الرئيسي لانخفاض الأسعار في فلسطين يرجع بشكل أساسي لانخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 6.73%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 6.44%، وأسعار البيض بمقدار 6.42%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.84%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 4.33%، على الرغم من ارتفاع أسعار الغاز بنسبة 2.40%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.62%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.32%، وأسعار الأرز بنسبة 1.15%.وعند مقارنة الأسعار خلال شهر كانون أول 2017 مع شهر كانون أول 2016 تشير البيانات إلى انخفاضٍ طفيفٍ في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين مقداره 0.02%، بواقع 1.01% في الضفة الغربية**، في حين سجل الرقم القياسي ارتفاعاً نسبته 1.43% في القدس J1*، وبنسبة 0.30% في قطاع غزة.سجلت أسعار المستهلك في فلسطين ارتفاعاً نسبته 0.21% خلال العام 2017 مقارنة بالعام 2016، بواقع 2.18% في القدس *J1، وبنسبة 0.11% في قطاع غزة، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.01% في الضفة الغربية**.الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينيةسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.44% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، نتج هذا الانخفاض بصورة رئيسية عن انخفاض أسعار البيض بمقدار 13.42%، وأسعار الدرنيات بمقدار 10.03%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 7.73%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 4.93%، وأسعار الزيوت النباتية بمقدار 3.86%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 3.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.51%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 3.56%، وأسعار الغاز بنسبة 1.71%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.62%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.41%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.34%.كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** انخفاضاً مقداره 0.43% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 9.77%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 4.70%، وأسعار الدرنيات بمقدار 4.43%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.86%، وأسعار البيض بمقدار 1.61%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.04%، على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المجففة بنسبة 3.54%، وأسعار الطحين بنسبة 2.52%، وأسعار الغاز بنسبة 2.26%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة 1.62%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 1.34%.في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر كانون أول 2017 مقارنة بشهر تشرين ثاني 2017، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز بنسبة 9.68%، وأسعار الدواجن الطازجة بنسبة 5.63%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 2.60%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات بنسبة 2.35%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.95%، على الرغم من انخفاض أسعار الدرنيات بمقدار 11.01%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 5.21%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.77%، وأسعار الأرز بمقدار 3.38%، وأسعار الأسماك الطازجة بمقدار 2.19%، وأسعار البيض بمقدار 1.47%.الجدول التالي يوضح نسب التغيّر الشهرية في أسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية خلال أشهر العام 2017: