رئيس الوزراء العراقي: "ائتلاف النصر" سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر

فيديو أرشيفي: كلمة رئيس الوزراء د. حيدر العبادي في الاحتفالية الكبرى بمناسبة النصر الكبير

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس السبت، عن تشكيل "ائتلاف النصر"، مؤكداً على أن هذا الائتلاف سيمضي قدماً بالحفاظ على النصر، وتضحيات الشهداء، ومحاربة الفساد والمحاصصة.وجاء في بيان لمكتب العبادي: "ائتلاف النصر يعمل لكل العراقيين، ويعزز وحدة البلاد وسيادتها الوطنية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).كما أعلن "ائتلاف النصر" تحالفه مع "ائتلاف الفتح" الذي يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري في تجمع سمي "ائتلاف نصر العراق".ويشار إلى أن قيادة حزب الدعوة ‏قد اجتمعت، مساء أمس، بحضور العبادي، ورئيس الوزراء السابق نوري ‏المالكي، حيث اتفق المجتمعون على أن يترأس المالكي "ائتلاف دولة القانون"، ‏وأن يترأس ‏العبادي "كتلة النصر والإصلاح"، وأن يبقى الحزب مشرفاً عاماً على القائمتين، ‏دون نزوله في ‏القوائم الانتخابية.وجاء في بيان لحزب الدعوة، أنه تم الاتفاق على "عدم دخول الحزب في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية، وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018".وتم إعطاء أعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة للمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية، وليس الحزبية، والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر، بالإضافة إلى ترؤس أي من القوائم الانتخابية.ويذكر، أن مجلس الوزراء العراقي قد حدد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 15 أيار/ مايو 2018، وهو قرار أيدته الولايات المتحدة التي أعلنت دعمها لإجراء الانتخابات العراقية في موعدها.