لدواعِ أمنية.. الاحتلال يغلق معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر

رام الله - دنيا الوطن

أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، معبر كرم أبو سالم، جنوب شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، منذ صباح يوم الأحد، وحتى إشعار آخر، تحت ذرائع واهية.



ويأتي قرار الإغلاق، عقب قصف هدف جنوب شرق رفح بصاروخين، على مقربة من المعبر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



ويعدّ كرم أبو سالم، المعبر التجاري الوحيد الذي تدخل من خلاله البضائع لقطاع غزة، حيث تغلقه "إسرائيل" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة للأعياد اليهودية.