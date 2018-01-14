بانتظار قرارات مصيرية.. المجلس المركزي ينعقد اليوم برام الله

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن تنعقد اليوم الأحد، الدورة الثامنة والعشرون للمجلس المركزي الفلسطيني، تحت اسم "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وتستمر على مدار يومين، لبحث مجمل التطورات المتعلقة بالقرار الأميركي إزاء القدس.



وجاء انعقاد هذه الدورة الطارئة، استجابة لدعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لتأكيد الموقف الوطني الفلسطيني الموحد، ووضع كل الخيارات أمامه عقب إعلان الرئيس الأميركي ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وتكتسب الدورة، أهمية بالغة بحكم القضايا المصيرية التي ستناقشها، فهي ستشكل منعطفاً مهماً في مسيرة العمل الوطني الفلسطيني، سواء على صعيد بناء الاستراتيجية والشراكة الوطنية، أو إعادة النظر في المرحلة السابقة بكافة جوانبها.



وستبدأ الدورة بكلمة لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية داخل أراضي عام 1948 محمد بركة، ومن ثم كلمة الرئيس محمود عباس.



ووجهت الدعوات إلى الكل الوطني الفلسطيني للمشاركة في هذه الدورة الطارئة، إلا أن حركتي (حماس) و(الجهاد الإسلامي) اعتذرتا رسمياً عن المشاركة.