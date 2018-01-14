الأحد: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار

الأحد: الجو غائم جزئياً إلى غائم وتسقط زخات من الأمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

الاثنين 2018/01/15: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق على فترات، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى  نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/01/16: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأربعاء 2018/01/17: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من:

1-  تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض. 

2- شدة سرعة الرياح. 

3- خطر التزحلق على الطرقات.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 11-7 12-6 12-6 بيت لحم 11-7 12-6 12-6
رام الله والبيرة 10-6 11-5 11-5 طولكرم 16-10 17-10 17-10
نابلس 12-8 13-7 13-7 قلقيلية 16-10 17-10 17-10
جنين 16-9 17-9 17-9 سلفيت 11-7 12-6 12-6
طوباس 16-9 17-9 17-9 روابي 12-7 13-6 13-6
الخليل 10-6 11-5 11-5 غزه 17-11 18-11 18-11
أريحا 20-12 21-12 21-12 خانيونس 17-11 18-11 18-11
الأغوار الشمالية 18-10 19-10 19-10 رفح 16-10 17-10 17-10
والله تعالى أعلم

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