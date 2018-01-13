طائرات الاحتلال تستهدف نفقاً تجارياً بين مصر وغزة





وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي وبشكل مفاجئ إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، وهو الوحيد المخصص لنقل البضائع إلى قطاع غزة، ويقع على مقربة من المكان الذي هاجمته طائرات الاحتلال هذه الليلة.





رام الله - دنيا الوطنقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي بصاروخين على الأقل هدفاً شرقي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.وقالت مصادر محلية: إن الاستهداف الأخير شرقي رفح هو لنفق تجاري، ولم تقع إصابات.وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "هاجمنا بنية تحتية في جنوب رفح بالقرب من الحدود بين غزة ومصر"، مبيناً أن حماس هي المسؤولة عن كل ما يحدث داخل وخارج قطاع غزة على حد زعمه.فيما أكدت صحيفة (هآرتس) أن الاحتلال استهدف نفقاً، منوهة إلى أنه يعتبر الرابع الذي يتم اكتشافه خلال أقل من ثلاثة أشهر على حد زعمها.