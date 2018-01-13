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نتنياهو لماكرون: يجب تعديل الاتفاق النووي الايراني

نتنياهو لماكرون: يجب تعديل الاتفاق النووي الايراني
رام الله - دنيا الوطن
 ابلغ رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في اتصال هاتفي ان تعديل الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى من شأنه ان يبقيه قائما.

ويأتي الاتصال بين نتنياهو وماكرون غداة مطالبة الرئيس الاميركي دونالد ترامب شركاء واشنطن الاوروبيين بالعمل معها من اجل "التصدي للثغرات الفظيعة في نص الاتفاق النووي، والا فإن الولايات المتحدة ستنسحب منه".

وقال نتنياهو لماكرون في الاتصال الهاتفي ان "تصريحات ترامب يجب ان تؤخذ على محمل الجد، وان من يريد الحفاظ على الاتفاق عليه ان يصححه"، حسب بيان اصدرته رئاسة الحكومة الاسرائيلية.

وقال نتنياهو لماكرون ان على العالم الحر "ان يدين بشدة الجرائم الخمس التي يرتكبها النظام الايراني"، وهي "جهود الحصول على الاسلحة النووية... وتطوير الصواريخ البالستية... ودعم الارهاب... واعتماد سياسة عدوانية في المنطقة... والقمع الوحشي للمواطنين الايرانيين".

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