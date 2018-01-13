نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس

نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس
رام الله - دنيا الوطن
 أكد نقيب الصحفيين المصريين عبد المحسن سلامة، أنه من الضروري، أن يكون للشعوب كلمتها وتوجهها بجانب كلمة وتوجه الحكومات فيما يخص ملف القدس، فنحن أمام قضية مصيرية.

وأضاف سلامة خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدته لجنة الشؤون العربية بالنقابة اليوم السبت، وذلك لعرض استطلاع الرأي العام الدولي على قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالتعاون مع المركز المصري لأبحاث استطلاع الرأي (بصيرة)، أن مصر قادت مجلس الأمن منذ اللحظة الأولى لموقف تاريخي كان به 14 دولة ضد دولة واحدة، فضلاً عن قرار مهم جدًا أيدته 129 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي نحن أمام دولة لها موقف واضح في هذا الملف، وشعب واعِ يدرك أهمية هذه القضية.

وأوضح: إننا كنقابة الصحفيين كان لنا موقف محدد وواضح منذ البداية بشأن هذه القضية، بلجنة التأديب لكل من يطبّع مع الاحتلال.

من جانبه، قال مدير المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ماجد عثمان: إن المركز وجه سؤالاً حول رأيهم فيما إذا كانوا يرون أميركا دولة صديقة أم عدوة، لافتاً إلى أنه سؤال كرره المركز4 مرات أولها في أيار/ مايو 2015 ثم تموز/ يوليو 2016 ثم آب/ أغسطس 2017.

وأضاف عثمان، أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2017 بعد قرار ترامب توضح النتائج، أن نسبة من يرون أميركا صديقة لم تتغير بصورة كبيرة بينما نسبة من يرونها عدوة انخفضت من 56% في أيار/ مايو 2015 إلى 38% في آب/ أغسطس 2017 ثم ارتفعت بعد قرار ترامب لتصل إلى 62%.

وتابع، بالنسبة لإسرائيل انخفضت نسبة من يرونها عدوة من 92% في أيار/ مايو 2015 إلى 79% في آب/ أغسطس 2017، ثم ارتفعت بعد قرار ترامب لتصل إلى 87%.

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