إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم
رام الله - دنيا الوطن
أصيبت ثلاث مواطنات وتضررت عدة مركبات، اليوم السبت، خلال محاولة لص سرقة مركبة في مدينة طولكرم.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي ارزيقات، في بيان له، بأن شخصاً حاول سرقة مركبة من نوع مرسيدس، تحمل لوحة تسجيل صفراء، أثناء تواجدها في مدينة طولكرم، فتفاجأ بوجود ركاب داخلها، وخلال محاولته الهروب صدم ثلاث مركبات، كانت متوقفة في المكان، وأصاب ثلاث مواطنات، نقلن على إثرها إلى المستشفى ووصفت إصاباتهن بما بين طفيفة ومتوسطة.

وأضاف ارزيقات، أن الشخص ترك المركبة ولاذ بالفرار من المكان، مؤكداً أن هويته أصبحت معروفة للشرطة وجاري العمل على إحضاره.

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