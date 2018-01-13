الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي
الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي
رام الله - دنيا الوطن
استضافت الأميرة هيا بنت الحسين والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، والدة الشهيد معاذ الكساسبة في دبي.

ونشرت الأميرة هيا اليوم السبت عبر حسابها على تويتر مجموعة من الصور تجمعها بوالدة الشهيد الكساسبة وزوجته وشقيقته، معلقة عليها:" يا حيالله ورحب بريحة البلاد الاردن وبالغالية ام الشهيد الأردني معاذ البطل الكساسبة بين اهلها في دبي"، بحسب ما جاء على موقع (الغد الأردني).

وأضافت: "علمتنا معنى البطولة والموت في سبيل الوطن والامة بكرامة واباء. وأم الشهيد وأخته مدرسة تعلمنا يوميا معنى الإيمان والصبر".

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