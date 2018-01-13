مصرع شرطي ومدني في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا

مصرع شرطي ومدني في هجوم لحركة الشباب الصومالية بكينيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي شرطي ومدني مصرعهم اليوم السبت، في هجوم على قافلة حافلات تواكبها الشرطة شرقي كينيا، وفق ما افادت وزارة الداخلية ومصادر في الشرطة التي نسبت الهجوم الى حركة الشباب الصومالية.

وكانت القافلة متجهة من لامو في شمال الساحل الكيني غير البعيد من الصومال الى مدينة مومباسا الساحلية التي تبعد اكثر من 300 كلم جنوبا، بحسب ما جاء على موقع اخبار مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية مويندا نجوكا في بيان: "حصل تبادل لاطلاق النار بين المجموعة الامنية التي تواكب الحافلات والمهاجمين فقتل مدني واصيب عدد كبير من عناصر الشرطة"، ولم تحدد الشرطة الكينية ما اذا كان سقط قتلى او جرحى في صفوف المهاجمين.

واضاف المصدر نفسه: "إن تعزيزات ارسلت الى المكان وتمكنت الحافلات الاربع التي كان كل منها يقل ما بين اربعين وخمسين شخصا من متابعة طريقها"، مرجحا ان يكون “المسلحون الشباب” شنوا الهجوم.

فيديو ارشيفي: مقتل 6 أشخاص في هجوم لحركة الشباب الصومالية في كينيا

 

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