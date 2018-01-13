البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور مصطفى البرغوثي، أمين عام المبادرة الفلسطينية، أن الشعب الفلسطيني بأسره يقف الى جانب الأسيرات في سجون الاحتلال.



جاءت تصريحات البرغوثي خلال مشاركته في التظاهرة الحاشدة

التي نظمت في النبي صالح ظهر اليوم السبت.



وأضاف البرغوثي، رغم الحواجز وإغلاق مداخل قرية النبي صالح لمنع المواطنين من المشاركة في التظاهرة إلا أنه لم ينجح في ذلك، ورغماً عن أنف الاحتلال استطعنا الوصول والمشاركة في التظاهرة لمساندة الأسيرات في سجون الاحتلال.



وأوضح البرغوثي، أنه لا سبيل أمام الشعب الفلسطيني سوى

المقاومة الشعبية، وتصعيد المقاطعة وفرض العقوبات على نظام الفصل والتمييز العنصري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي.



وشدد البرغوثي، على أن نضال الشعب الفلسطيني سيستمر حتى

الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال، والإفراج عن جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.