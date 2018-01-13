إصابات في مواجهات مع الاحتلال في القدس

رام الله - دنيا الوطن

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس مساء اليوم السبت، تظاهرة في شارع صلاح الدين بالقدس القديمة، حيث اعتقل عناصر الاحتلال شاباً، وقاموا بالاعتداء على الصحفيين.



وأطلق عناصر شرطة الاحتلال قنابل الغاز المدمع وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى إلى تسجيل عدة حالات احتناق، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).



وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فقد سجلت إصابات بقنابل الصوت في شارع صلاح الدين، كما وأصيب مسعف بقنبلة صوت.



واعتقلت قوات الاحتلال شاباً أصيب بالرصاص المطاطي في القدم خلال قمع الوقفة بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، حيث رفع المتظاهرون (بوسترات) ملصقات عليها علم فلسطين، وأخرى منددة بالقرار الأميركي بشأن القدس.



وتنظم هذه الوقفة بشكل مستمر كل يوم سبت في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة، ويشارك فيها العشرات من المقدسيين، تنديداً بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وفي سياق المواجهات مع الاحتلال، أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، بالاختناق الشديد جراء استنشاق كميات كبيرة من قنابل الغاز المدمع والسام.



وقمعت قوات الاحتلال المسيرة الجماهيرية السلمية، التي سبقت مهرجاناً مركزياً، دعت له القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة، حيث قمعت قوات الاحتلال المشاركين بإطلاق كميات كبيرة جداً من قنابل الغاز.



وتعمد جنود الاحتلال إطلاق قنابل الغاز نحو منازل المواطنين، عبر استخدام الجيبات العسكرية لإطلاق القنابل الغازية بين منازل المواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال قرية النبي صالح وسط إطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وطاردت المواطنين.



وكان جيش الاحتلال، أعلن صباح اليوم السبت، عن إغلاق قرية النبي صالح، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة، ونصب الحواجز على الطرق المؤدية إلى القرية؛ لمنع إقامة مهرجان ومسيرة النبي صالح، والتي تقام دعماً وإسناداً لمدينة القدس، وتنديداً بإعلان ترامب القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.



وأقام جنود الاحتلال حاجزاً على مدخل قرية النبي صالح وعلى الطريق المؤدية إلى كفر عين من نفس المدخل، وقام بتفتيش السيارات، وسمح بالدخول بشكل انتقائي.



ويضطر المواطنون إلى التوجه نحو طريق قرية عابود، وطريق قرى أم صفا، من أجل الوصول إلى النبي صالح.



وتعمد جنود الاحتلال إعادة الصحفيين، ومنعهم من المرور عبر حاجز النبي صالح، وإعادتهم لمنع تغطية المهرجان.