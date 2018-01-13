الجيش التركي يقصف مواقع للأكراد شمال غرب سوريا

فيديو أرشيفي: الجيش التركي يقصف مواقع للاكراد في سوريا

رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر إعلامية تركية اليوم السبت، أن القوات التركية استهدفت منطقة خاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية بعدة صواريخ قرب مدينة عفرين شمال غربي سوريا.وذكرت المصادر ذاتها أن نحو عشر قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على الأراضي السورية، ردا على قصف أراضي تركية على الحدود مع تركيا من المنطقة المذكورة.وفي السياق ذاته، قال أحد المصادر الميدانية الكردية في تصريحات اعلامية نسبت له": "إن الجيش التركي قصف بالمدفعية قرى ملا خليلا ودير بلوط وإيسكا، وشاديرة، وباصوفان، وبرج سليمان، وجلمة بريف عفرين، ما تسبب بأضرار مادية بهذه القرى". ولفت المصدر إلى أن القصف "لا يزال مستمرا".الجدير بالذكر أن أنقرة قد انتقدت مرارا الولايات المتحدة على دعمها لـ"وحدات حماية الشعب" التي تعتبرها تركيا تنظيما إرهابيا على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.