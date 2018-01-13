فيديو: في أول عام لرئاسته.. ترامب خدع العالم بـ"2000" كذبة

شاهد كذبات دونالد ترامب..



وبحسب رصد الصحيفة، كذب ترامب 2000 مرة خلال 255 يوماً منذ توليه الرئاسة (11 شهرًا)، أي كان معدل الكذب لدى الرئيس الأميركي 5.6 كذبات في اليوم الواحد، ما سبب إحراجًا لترامب وتهكم الكثير من الناشطين والإعلاميين.وفي البرنامج الساخر الذي يقدمه الإعلامي، جيمي كيميل، تهكم على هذا الرقم غير المسبوق بالنسبة لرئيس أميركي، قائلًا: إنه يبعث على الاندهاش، خصوصًا وأن الرئيس ترامب لا يعمل حتى 2.6 ساعات في اليوم الواحد.وأضاف كيميل أن ترامب لا يكتفي بالكذب فحسب، بل يصر دائمًا في خطاباته على حث الرأي العام على تصديق ما يقوله.