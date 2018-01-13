فيديو: في أول عام لرئاسته.. ترامب خدع العالم بـ"2000" كذبة

فيديو: في أول عام لرئاسته.. ترامب خدع العالم بـ"2000" كذبة
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأميركية: إن رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب، كذب 2000 كذبة ومعلومة مغلوطة تفوه بها، سواء لفظيًا أو على حسابه في موقع (تويتر)، منذ أن تولى الرئاسة في كانون الثاني/ يناير 2017، وحول إعلامي ساخر هذه الكذبات إلى ما يشبه فيلمًا وثائقيًا قصيرًا.

وبحسب رصد الصحيفة، كذب ترامب 2000 مرة خلال 255 يوماً منذ توليه الرئاسة (11 شهرًا)، أي كان معدل الكذب لدى الرئيس الأميركي 5.6 كذبات في اليوم الواحد، ما سبب إحراجًا لترامب وتهكم الكثير من الناشطين والإعلاميين.

وفي البرنامج الساخر الذي يقدمه الإعلامي، جيمي كيميل، تهكم على هذا الرقم غير المسبوق بالنسبة لرئيس أميركي، قائلًا: إنه يبعث على الاندهاش، خصوصًا وأن الرئيس ترامب لا يعمل حتى 2.6 ساعات في اليوم الواحد.

وأضاف كيميل أن ترامب لا يكتفي بالكذب فحسب، بل يصر دائمًا في خطاباته على حث الرأي العام على تصديق ما يقوله.

شاهد كذبات دونالد ترامب..

 

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