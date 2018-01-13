موسكو: بناء المستوطنات الجديدة بالضفة لا يساعد في محادثات السلام





وأضاف البيان: "من الواضح أيضاً أن مواصلة إسرائيل لبناء المستوطنات يقوض آفاق حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من قبل الدولتين، ويقلل من فرص تحقيق السلام الثابت والعادل في الشرق الأوسط".



وكانت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان، أعلنت في 11 كانون الثاني/ يناير الجاري أن إسرائيل وافقت على بناء أكثر من 1100 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.



يذكر، أن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يعد من أحد العوائق الرئيسية في الطريق إلى تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.



وفي كانون الأول/ ديسمبر عام 2016 اتخذ مجلس الأمن الدولي قراراً رقم 2334 طالب فيه إسرائيل بوقف نشاطها الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.



وصرح الجانب الإسرائيلي آنذاك أنه لن ينفذ هذا القرار.



من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أواخر آب/ أغسطس الماضي: إن إسرائيل ستواصل بناء وتطوير مستوطناتها في الضفة الغربية.



رام الله - دنيا الوطناعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية لا يساعد في محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، ونشر على موقعها في الإنترنت: "نعتقد أن مثل هذا الخط الإسرائيلي لا يساعد في خلق ظروف لتنظيم المحادثات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين التي من الضروري في إطارها إيجاد حل في جميع القضايا للوضع النهائي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكدت الخارجية الروسية عدم شرعية السياسة الإسرائيلية الهادفة لبناء المساكن في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية.