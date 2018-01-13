منخفض يضرب المناطق الشمالية للبلاد غداً الأحد.. وآخر نهاية الأسبوع

خاص دنيا الوطن

قال أيمن المصري، مدير موقع طقس فلسطين: إن فلسطين تتأثر يوم غدٍ الأحد، بمنخفض جوي قوي في المناطق الشمالية، وضعيف إلى متوسط في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.



وتوقع المصري، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أن تسود أجواء باردة اعتباراً من يوم غد الأحد، وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها السنوية بحدود ثلاث إلى خمس درجات مئوية، لافتاً إلى أنه ستهطل أمطار غزيرة في المناطق الشمالية من البلاد، وتمتد في بعض الفترات إلى المناطق الوسطى سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.



وأكد أن يوم الاثنين، تبقى البلاد تحت تأثير الكتلة الهوائية الباردة المصاحبة لهذا المنخفض، الذي يتمركز إلى الجنوب من تركيا، بحيث يفيد هذا التمركز، المناطق الشمالية من البلاد تحديداً، مشيراً إلى أنه سيتواصل هطول الأمطار على فترات في معظم المناطق الشمالية من فلسطين، وتسود أجواء باردة نهاراً وأجواء شديدة البرودة ليلاً.



وأوضح أنه من المتوقع أن يستقر الجو يومي الثلاثاء والأربعاء، مع بقاء الهواء بارداً في ساعات النهار، وشديد البرودة في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، متوقعاً أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي جديد نهاية الأسبوع، ووفقاً لآخر المعطيات سيكون سريع التأثر، ويحمل أمطاراً متفرقة لمعظم المناطق.