الفصائل: نأسف لامتناع حماس والجهاد عن المشاركة في اجتماعات المركزي

الفصائل: نأسف لامتناع حماس والجهاد عن المشاركة في اجتماعات المركزي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الفصائل الوطنية عن أسفها لعدم مشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في اجتماعات المجلس المركزي المقررة مساء غد الأحد.

وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، منسق القوى والفصائل الوطنية: "إن قرار حركتي حماس والجهاد بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي، مؤسف وغير حكيم".

وأضاف أبو يوسف في تصريحات لـ (صوت فلسطين): "إن قراري حماس والجهاد ليس حكيماً ولا يتناسب مع متطلبات المرحلة، وليس نتاجاً لدراسة حقيقية لخطورة ما تتعرض له قضيتنا الفلسطينية التي هي بحاجة أصلاً إلى وحدة الصف الفلسطيني لمواجهتها".

من جهتها، قالت حركة (فتح): "كان يجب على مختلف القوى تغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه الظروف".

وأشار عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) جمال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين)، إلى أنه طرح عدة اقتراحات على حركة حماس للمشاركة في اجتماعات المجلس المركزي إلا أنها اعتذرت عن الحضور، فيما رفضت حركة الجهاد الإسلامي منذ البداية المشاركة.

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