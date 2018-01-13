كلمة مهمة للرئيس محمود عباس في اجتماع المركزي

رام الله - دنيا الوطن

من المقرر، أن يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء يوم غدٍ الأحد، كلمة مهمة في افتتاح أعمال المجلس المركزي لمنظمة التحرير، الذي يستمر ليومين، تتعلق بمجمل التطورات المتعلقة بالقرار الأميركي إزاء القدس.



وقال رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: "من المتوقع حضور 90 عضواً من أصل 114 من أعضاء المجلس المركزي، أي أن نصاب انعقاد الجلسة سيكون مكتملاً".



وأضاف الزعنون في تصريحات لصوت فلسطين، اليوم السبت: "سيحضر الاجتماع نحو 160 عضواً مراقباً، أي الذين سيحضرون الجلسة ما يقارب 250 عضواً".



وأشار إلى أن أعمال المجلس المركزي، الذي يستمر يومين تبدأ بكلمة لرئيس المجلس الوطني، ومن ثم كلمة لرئيس لجنة المتابعة العربية لشؤون الجماهير العربية في الداخل، ومن ثم كلمة الرئيس محمود عباس.