بلدية جباليا النزلة تعلن عن حملة تشجيعية لتسديد مستحقاتها

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت بلدية جباليا النزلة عن حملة تشجيعية لتسديد المستحقات المتراكمة على المواطنين، بنسبة خصومات تصل إلى 40%.



وقالت البلدية في إعلان رسمي: إنها أقرت مجموعة من الخصومات، وذلك مراعاة لظروف المواطنين الاقتصادية الصعبة، وتحفيز المتأخرين عن سداد المستحقات المالية

للبلدية.



وقد وافق وزير الحكم المحلي حسين الأعرج على قرار مجلس بلدية جباليا النزلة على إقرار خصم بقيمة 20% على المتأخرات في حال تقسيط المبلغ، وخصم 30% على المتأخرات في حال التسديد نقداً، وخصم 40% لعوائل الشهداء، وأصحاب المنازل المهدومة كلياً، وذلك لمرة واحدة، في حال لم يستفيدوا من الخصومات مسبقاً.



ودعت البلدية المواطنين إلى استغلال الفرصة وتسديد المستحقات المالية، واستثمار هذه الفرصة، موضحة أن هذه الحملة تنتهي بتاريخ 31/03/2018م.