قرية الفنون والحرف تحتضن معرضًا خيريًا

قرية الفنون والحرف تحتضن معرضًا خيريًا
رام الله - دنيا الوطن
احتضنت قرية الفنون والحرف التابعة للإدارة العامة للشؤون الثقافية، والمراكز في بلدية غزة، معرضًا خيريًا بعنوان "جود من الموجود"، للملابس والأدوات المنزلية.

وذكر مدير عام الشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، أن هذا المعرض نظم بالتعاون مع فريق ساهم الشبابي، بهدف مساندة الأسر المستورة في قطاع غزة، في ظل الضائقة الاقتصادية التي يمر بها شعبنا الفلسطيني نتيجة الحصار الخانق المفروض عليه منذ سنوات.

وأوضح صيام أن 300 أسرة مستورة استفادت من الملابس والأدوات المنزلية التي عرضت في زوايا المعرض، بتبرع من مؤسسات وأهل الخير، بهدف التخفيف عن هذه العائلات، في هذه الأجواء الباردة من فصل الشتاء، والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتوجه بالشكر لكل من ساهم وساعد في تجهيز المعرض، وتقديم أي شكل من أشكال المساعدات للأسر المستورة، والتي ساهمت بدورها في رسم البسمة على شفاه أفرادها.

يذكر، أن هذا المعرض هو الثاني من نوعه، والذي تنفذه البلدية في المجال الخيري، بعد معرض "أجره ولا هجره".


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