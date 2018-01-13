فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه
عبد اللطيف منيع بطل المصارعة المصري
رام الله - دنيا الوطن
اعتدى مجهولون على عبد اللطيف منيع بطل المصارعة المصري، عقب انتهائه من تدريبه الصباحي يوم الجمعة في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، وأحدثوا قطعاً في أصبعين بيده.

وقالت صحيفة "المصري اليوم" المحلية: إن سيارة إسعاف، نقلت اللاعب إلى مستشفى خاص بمدينة المنصورة، بينما كان مصاباً بشكل بالغ في يده.

وقال شهود عيان للصحيفة: إن مجهولين اعتدوا على اللاعب بالأسلحة البيضاء وفروا هاربين.

ونقلت الصحيفة عن محمد منيع، والد اللاعب قوله: إن ابنه عبد اللطيف بطل العالم وبطل أفريقيا في المصارعة الرومانية لثلاث دورات، تم الاعتداء عليه من قبل بلطجية في شارع المتاجر الشعبية في مدينة دكرنس، حتى يشتهروا في دكرنس بأنهم هم من ضربوا البطل، ولا يقدر عليهم أي إنسان آخر".

وأضاف الأب: "أنهم تربصوا بابني بعد خروجه من التمرين، واعتدوا عليه بالشوم والسنج فقطعوا له السبابة والوسطى في يده اليسرى، بالإضافة إلى كدمات على كتفه، وأجرى الطبيب جراحة له استمرت نحو 5 ساعات"، وفق الصحيفة.

وبذلك لن يتمكن منيع من المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية في نيجيريا يوم 7 شباط/ فبراير المقبل، بحسب والده.

فيديو: اعتداء على بطل مصر للمصارعة عبد اللطيف منيع من طرف مجهولون ويقطعون أوتار يده

 

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