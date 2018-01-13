مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

فيديو أرشيفي: طائرات التحالف العربي تقصف مواقع للحوثيين وصالح في صنعاء

رام الله - دنيا الوطنأسفر قصف طائرات التحالف العربي اليوم السبت، لمعسكر تدريبي لجماعات الحوثي في محافظة البيضاء، عن مقتل وإصابة 40 شخصاً.وشنت المقاتلات الغارة على المعسكر الجديد في منطقة ريام الواقعة في رداع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وشوهدت سيارات تنقل قتلى وجرحى بعد الغارة إلى مستشفيات رداع وذمار.ويأتي ذلك، غداة تكبد جماعات الحوثي خسائر فادحة أمس الجمعة، لدى محاولتها مهاجمة القوات الشرعية في مدينة ميدي بمحافظة حجة شمال غربي العاصمة اليمنية.وقتل نحو عشرين عنصراً من جماعات الحوثي في المعارك التي استمرت قرابة خمس ساعات، فشل المتمردون خلالها من كسر الحصار على ما تبقى من جيوب لهم داخل المدينة.كما قتل أربعة جنود من القوات الحكومية خلال المعارك، التي تزامنت مع غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي لتعزيزات وخنادق للحوثيين.