18 قتيلاً.. حصيلة ضحايا السيول الوحلية بكاليفورنيا

فيديو أرشيفي: السيول في كاليفورنيا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات في جنوب كاليفورنيا، أمس الجمعة، أنها عثرت على جثة رجل عجوز قُتل بعد تعرض المنطقة لسيول موحلة قطعت الطرق في مقاطعة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ليرتفع عدد القتلى إلى 18.وأكد بيل براون المسؤول عن مقاطعة سانتا باربرا، أن الرجل البالغ من العمر (87 عاماً) قد تم تحديد مكانه داخل منزله من جانب فريق بحث وإنقاذ، لافتاً إلى انه لا يزال من الممكن العثور على المفقودين وارتفاع عدد الضحايا، بحسب موقع (24 نيوز).يذكر أن أمطار غزيرة تساقطت من الاثنين حتى الثلاثاء الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في هذه المنطقة التي تعتبر من أجمل مناطق كاليفورنيا، مخلفة تأثيراً كارثياً، إذ تسببت في انهيارات أرضية على امتداد مئات الأمتار، بسبب غياب الغطاء النباتي الذي يسهم في تماسك التربة، وأدت إلى تشكيل سيول وجرفت صخورا دمرت كل ما يقف في طريقها.وكانت سيول موحلة اجتاحت مقاطعة سانتا باربرا في كاليفورنيا الأربعاء، وألحقت أضراراً ودماراً بمئات المنازل، وأدت إلى قطع العديد من المحاور الرئيسية.ويواصل عمال الانقاذ عملياتهم، ويُعتقد ان عدد المفقودين يبلغ ستة حالياً بينهم طفلة تبلغ من العمر عامين.