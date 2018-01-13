تركيا تفتح تحقيقاً حول السفينة المحملة بالمواد التفجيرية إلى ليبيا

تركيا تفتح تحقيقاً حول السفينة المحملة بالمواد التفجيرية إلى ليبيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فتحت أنقرة تحقيقاً اليوم السبت، بشأن ادعاء اليونان ضبط سفينة أبحرت من تركيا إلى ليبيا، في السابع من الشهر الجاري، تحمل مواداً يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، بحسب ما أعلنته السفارة التركية في ليبيا.

وأكدت السفارة في بيان لها، أمس الجمعة، أن أنقرة منحت تصريحاً للسفينة بنقل بضائع من تركيا إلى إثيوبيا، وليس إلى ليبيا، مشدداً على التزام أنقرة بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، عملاً بقرارات الأمم المتحدة، وفق ما أورده موقع (روسيا اليوم).

ولفت البيان إلى أن السلطات التركية، فتحت التحقيق، بناء على أنباء تناقلتها وسائل إعلام ليبية ويونانية، بشأن ضبط فرق خفر السواحل اليونانية، قبالة سواحل جزيرة كريت، سفينة الشحن "أندروميدا"، التي ترفع علم تنزانيا، محملة بمواد يمكن استخدامها في تصنيع متفجرات، شحنتها من مينائي مرسين واسكندورن، جنوب تركيا.

وبحسب البيان، فإن السفينة المذكورة، أبلغت السلطات التركية، في 23 نوفمبر 2017، أنها ستنطلق من ميناء مرسين إلى ميناء جيبوتي، وأنها تحمل على متنها الحاوية رقم 29، وبداخلها 419 ألفا و360 كيلوغراما من "بضائع خطيرة".

وأكد أنه بعد التدقيق في وثائق السفينة، ثبت أنها تحمل مواد مثل الأسلاك والصواعق الكهربائية وغير الكهربائية، ومعدات لتحضير مادة نترات الأمونيوم، بغرض تسليمها لشركات مختلفة في إثيوبيا، وحصلت السفينة على الموافقات اللازمة لتصدير تلك المواد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقبل مغادرة السفينة ميناء مرسين، اتجهت إلى ميناء إسكندرون، لتحميل صهاريج ومقطورات، بغرض إيصالها إلى اليمن وسلطنة عمان.

وشدد البيان على أن المعلومات الأولية تؤكد أن عملية التصدير تمت طبق الأصول، وأن المواد لم تكن في طريقها إلى ليبيا عند مغادرتها من تركيا.

وأشارإلى أن السلطات تحقق في القضية بشكل مفصل، وطلبت من الجانب اليوناني تزويدها بالمستندات التي تم ضبطها في السفينة، وإفادات طاقمها، ومعلومات أخرى، على وجه السرعة، لافتاً إلى أن السفارة التركية على تواصل دائم مع وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأنه يتم إرسال المعلومات التي تتوفر إلى ليبيا والأمم المتحدة، باستمرار.

فيديو أرشيفي: هجوم على سفينة تجارية تركية قرب ليبيا

 

أخبار ذات صلة

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

هيرتسوغ: العلاقات الإسرائيلية الأردنية في أسوأ حالاتها

هيرتسوغ: العلاقات الإسرائيلية الأردنية في أسوأ حالاتها

تنظيم الدولة يهاجم موقعاً للمعارضة السورية بمخيم اليرموك

تنظيم الدولة يهاجم موقعاً للمعارضة السورية بمخيم اليرموك

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس

نقيب الصحفيين المصريين: مصر موقفها تاريخي في مجلس الأمن تجاه القدس

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

إصابة ثلاث مواطنات خلال محاولة لص سرقة مركبة في طولكرم

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

الديمقراطية: على المركزي الإقرار بفشل أوسلو واعتماد استراتيجية أساسها المقاومة

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

البرغوثي: الشعب الفلسطيني بأسره يقف لجانب الأسيرات بسجون الاحتلال

عربي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الأميرة هيا تستضيف والدة الشهيد معاذ الكساسبة وزوجته في دبي

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ويدمر تحصينات للنصرة بحلب

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

فيديو: مجهولون يعتدون على بطل مصارعة مصري ويقطعون أصابعه

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

مقتل وإصابة مسلحين بقصف للتحالف على معسكر تدريبي للحوثيين

منوعات

لجين عمران تبكي في منزل زوجها الأول

لجين عمران تبكي في منزل زوجها الأول

فيديو: نادية الجندي تستعيد مجدها برقصة أمام الكاميرات

فيديو: نادية الجندي تستعيد مجدها برقصة أمام الكاميرات

فيديو:وديع مراد يتعرّض للسرقة .. وما علاقة هاني شاكر ؟

فيديو:وديع مراد يتعرّض للسرقة .. وما علاقة هاني شاكر ؟

هذه الطفلة أصبحت ملكة جمال بلدها عام 2002

هذه الطفلة أصبحت ملكة جمال بلدها عام 2002